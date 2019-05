Uruguay queda en la antesala de la "lista negra" de la OIT y empresarios celebran

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La historia arranca en el verano de 2009, cuando las cámaras empresariales presentaron una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno por violar varios convenios internacionales de trabajo, vinculados a negociación colectiva y libertad sindical.

Diez años más tarde, y tras una tregua en el medio, los empresarios celebraron ayer una pequeña victoria cuando se enteraron que la OIT incluyó el caso uruguayo en una lista provisional de 40 países, de cara a la discusión en la Comisión de Aplicación de Normas de la próxima reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, que sesionará a partir del 10 de junio en Ginebra, Suiza. Uruguay está en el puesto 37 de esa lista, que es por orden alfabético y fue publicada ayer en la web de la OIT.

Antes de esa fecha la comisión hará una selección definitiva y quedarán 24 casos. Si Uruguay termina en esa lista final, que algunos han bautizado como una lista “negra”, el reclamo vinculado a la ley de negociación colectiva será tratado en la conferencia, a pocas semanas de las elecciones internas en el país.

“Es negativo para el gobierno estar en esa lista”, dijo a El País Nelson Larrañaga, abogado en temas laborales del estudio Ferrere. Y explicó que la Comisión de Aplicación de Normas visita a todos los gobiernos incluidos en la “lista negra”. “Luego elabora un informe que es sometido a la conferencia, donde están representados casi 200 países miembros de la OIT”, indicó Larrañaga. Allí cada gobierno da explicaciones. “Si entre los 24 casos está el tuyo, genera cierta incomodidad”, opinó Larrañaga. Tras la conferencia, la comisión de expertos de la OIT sigue de cerca cada caso.

En el Ejecutivo ya están trabajando para una presentación en Ginebra y la propia OIT dice que difunde la lista preliminar para que los gobiernos “puedan preparar mejor” su intervención. “Vamos muy, muy tranquilos” a Suiza, respondió anoche a El País el ministro de Trabajo Ernesto Murro, vía mensaje telefónico desde Durazno, donde visitaba un megatambo.

Y no quiso decir más nada. Pero en marzo Murro había afirmado a El País que “Uruguay no merece estar en esa lista”, pero que algunos dirigentes empresariales y políticos usaron la queja ante la OIT “para afectar al gobierno”.

También viajarán a Suiza los presidentes de las cámaras de Comercio e Industrias con sus asesores, más una delegación del Pit-Cnt integrada por el secretario general Marcelo Abdala, el sindicalista Favio Riverón y el abogado Héctor Zapirain. El País intentó consultar a tres dirigentes del Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt pero al cierre de esta edición no habían respondido llamadas ni mensajes.

¿Cuál es el tema de fondo? El convenio afectado es el 98 sobre negociación colectiva, por el cual ya en marzo de 2010 el Comité de Libertad Sindical de la OIT había pedido al gobierno que tomara medidas para modificar la ley de negociación colectiva. Y en febrero pasado la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT pidió que se privilegie la negociación entre empresa y empleados sobre las condiciones de trabajo y aumentos de salarios, por encima de la negociación tripartita en los consejos de salarios.

Ya se sabe que quedará por fuera el convenio 87 que regula la libertad sindical, sobre el cual los empresarios también habían presentado una queja hace diez años, vinculada al derecho al trabajo cuando una empresa está ocupada.

En ese caso, la Comisión de Expertos había observado que el decreto 165/006 sobre derecho de huelga no prevé explícitamente que se respete la libertad del trabajo de los no huelguistas. Pero ese tema no entró en la lista de la OIT y eso, en el fondo, es una buena noticia para el gobierno de Tabaré Vázquez, dado que se supone que en principio el tema de las ocupaciones de lugares de trabajo no será considerado.

Expectativa

El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, se enteró ayer por El País de la novedad. En medio de una gira por centros comerciales en el interior del país, comentó que sabía que había posibilidades de que Uruguay entrara en esa lista y que es “una señal” que la OIT considere que es un tema importante a tratar.

Lestido afirmó que no tiene noticias de que haya cambiado la situación y que el gobierno esté trabajando en un proyecto de ley para atender las observaciones de la OIT.

El presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara, también se sorprendió cuando se enteró que la OIT ya había publicado la lista, porque pensaba que estaría pronta dentro de algunos días.

“Pero en realidad esto es lo que esperábamos, estar dentro de la lista, porque es un caso que ya lleva muchos años sin resolver y en febrero el comité de expertos conminó al Poder Ejecutivo a arreglar la ley de negociación colectiva”, indicó Murara. ¿Puede afectar al país que Uruguay ingrese en esa lista negra laboral? El empresario sostuvo que “hay inversores que miran todos los índices y este es uno que no es bueno”.

Las expectativas empresariales pasan porque se cumplan los convenios de la OIT. “¿Si no para qué los firmamos? Los convenios están para cumplirse. Si no, te terminan observando y el país no queda bien parado en esto”, agregó Murara, quien dijo que hace años espera que el Poder Ejecutivo cumpla con la OIT y “corrija” la ley de negociación colectiva.

Lista países OIT by ElPaisUy on Scribd

Argentina y Brasil también están en la lista

La lista de 40 países que elaboró la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT fue publicada este viernes en la web del organismo internacional. Los países de la región que la integran son Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. En la lista hay muy pocos países europeos: Reino Unido, Serbia, Suiza, Grecia y Ucrania. De esa lista de 40 casos, quedarán solo 24 a partir del 10 de junio. Hay seis países cuyos casos sí o sí serán analizados por la OIT.