Uruguay ya está pronto para una tener presidenta, insinúa Cosse

Hagamos que nuestro acto se convierta en tendencia”, exhortó un par de veces el maestro de ceremonias, Fernando Tetes, desde el escenario en la Sala del Museo, mientras todos esperaban por la llegada de la estrella de la noche, la única precandidata presidencial femenina en esta campaña electoral. Dicho y hecho: el hashtag #EsConEllaAhora se fue a los primeros lugares en los Trending Topics de Twitter en poco tiempo.

El acto había sido anunciado para las 18.30, pero una hora después ni siquiera había actuado Latasónica, la agrupación de música de percusión encargada de preparar al público para el discurso de Cosse.

Durante la espera, la gente iba y venía entre las dos barras que vendían bocados y bebidas. Había para todos los gustos: comida vegana y para celíacos, chorizos y unas contundentes porciones de pascualina y torta de fiambre. “Todo hecho a base de militancia”, como dijo una de las vendedoras mientras señalaba las bandejas con comida.

La variedad gastronómica -faltaban solo las tortas fritas y la cerveza artesanal- era casi el perfecto correlato de la militancia “cossista”. Parecía que cada parcela o segmento de Montevideo estaba ahí: ancianos que con mucha dificultad y ayuda subían hacia las tribunas al final de la sala, jovencitas con manía de “selfies”, activistas de redes sociales, veteranos militantes con gorras a lo Ernst Thälmann, familias con hijos en brazos, muchos mates y termos, parejas del mismo sexo... También deambulaban por ahí los legisladores Alejandro Sánchez y Sebastián Sabini. Cosse ha conseguido aglutinar una base de apoyo variada y amplia en torno a su precandidatura.

Cuando ella llegó la sala se paró a aplaudirla, como también aplaudió a la parte más famosa de su escolta: José Mujica y Lucía Topolansky. Aún así, fueron aplausos y vítores medidos. Como si la mayor parte del público estuviese guardando sus palmas y gargantas para el discurso que Cosse iba a dar luego de la actuación de Latasónica, que arrancó a eso de las ocho de la noche (Falta y Resto iba a cerrar el acto luego de Cosse).

Cuando terminó Latasónica el escenario se vació enseguida para que Cosse empezara su discurso, al grito de “¡Pre-si-den-ta!”. Con un micrófono inalámbrico, lo primero que dijo fue en alusión al recientemente fallecido Jorge Brovetto. Después, un comentario respecto al déficit fiscal: “No es el nudo de nuestro futuro”, afirmó y agregó: “ya me imagino que dirán que no me importa el déficit fiscal. Pero lo que quiero decir es que el nudo es hacia dónde queremos ir, y cómo queremos llegar”.

Cosse estructuró su discurso en torno a dos ejes temáticos. Por un lado, le planteó al público una serie de ejercicios mentales, al estilo de “Si yo les dijera vamos a tender un cableado submarino, ustedes me creerían, porque ya lo hicimos”.

Por el otro, y en base a esas premisas, lanzó una serie de ideas (ver recuadro) que -más que propuestas específicas y elaboradas- permitían vislumbrar algo del pensamiento político de Cosse. Uno que tiene un tinte más pragmático y concreto que el de, por ejemplo, el espectador más famoso de la noche, sentado en primera fila.

Con un estilo de oratoria sobrio, Cosse se apoyó en las premisas que había pronunciado durante la noche para cerrar el discurso: “Y si yo les preguntara si Uruguay está preparado para tener su primera presidenta mujer, ustedes ¿qué dirían?”. Los aplausos como respuesta, al menos esa noche, dirían que sí.

Premio de 1.000 pesos por terminar ciclo básico

La precandidata lanzó algunas ideas desde el escenario. Una de ellas fue crear un fondo que incentivara a aquellos trabajadores que no hayan concluido su educación formal. Apenas terminaran con el ciclo básico, se le daría a ese trabajador un “premio” de 1.000 pesos mensuales. Ese fondo se llevaría unos cinco millones de dólares, calculó Cosse. Otra idea que lanzó durante el discurso giró en torno a un fondo para ayudar a aquellos jóvenes que no llegan a reunir los montos necesarios para comprar su vivienda. Según Cosse, ayudar a un grupo de 5.000 jóvenes en esa situación insumiría unos nueve millones de dólares anuales. Una integrante del equipo de campaña de Cosse explicó que no se trata de propuestas explicitadas, al menos por ahora, en ningún eventual programa de gobierno de la precandidata.