"Un solo Uruguay" planea "marca personal" al gobierno

Las gremiales agropecuarias y "Un solo Uruguay" redoblan la presión sobre el gobierno en reclamo de medidas que devuelvan la rentabilidad que, según dicen, el campo viene perdiendo. Por un lado, las gremiales presentaron un informe a la comisión de Ganadería del Senado en el que señalan que la sequía hará que dejen de entrar a la economía US$ 1.007 millones y adelantaron que se harán presentes en el Consejo de Ministros que se realizará el próximo lunes en La Macana, una localidad a pocos kilómetros al norte de la ciudad de Florida, acompañando a "Un solo Uruguay".

Por otro lado, este movimiento dejó claro que se propone hacer una especie de "marcación individual" al gobierno que se extenderá a todo el país. Su portavoz, Guillermo Franchi, dijo a El País que el grupo coordinó con la policía caminera de Florida la llegada de varios ómnibus provenientes de diferentes departamentos. Explicó que "la intención es llegar con la mayor cantidad de gente posible para mostrarle al gobierno y hacerle entender que el problema es serio y grave". "Vamos a ir a La Macana, vamos a ir a donde vaya el gobierno", adelantó. "Si es necesario recorreremos todo el país. Y estaremos en los 150 lugares que elija el presidente para estar presente. ¡Vamos a hacerle una marca personal!", dijo Franchi. Y aclaró que todas las manifestaciones organizadas por "Un solo Uruguay" van a realizarse de forma pacífica.

En una especie de instructivo para sus integrantes, "Un solo Uruguay" recomendó " informar, intercambiar y escuchar a todo el que pase", "no entorpecer la tarea de quien esté trabajando" y "preservar la integridad y la seguridad de quienes se concentren". Asimismo, aconseja "no olvidar que cada uno de nosotros representamos al movimiento y no actuamos en forma personal" y "no tomar decisiones que estén fuera de las pautas del movimiento" además de "dejar el lugar en buenas condiciones".

Cuantificando.

Ayer seis gremiales agropecuarias estuvieron en la comisión de Ga-nadería del Senado y pusieron números a la situación. La economía dejará de ingresar US$ 1.007 millones, US$ 924 millones fundamentalmente debidos a la pésima cosecha de soja en curso, en la cual los rendimientos promedian los 1.200 kilos por hectárea, muy por debajo de los 2.951 de la excelen-te campaña anterior. Habrá 50.000 viajes menos de camión transportando el producto a los puertos. También incide que hubo una merma moderada en el área plantada.

Un trabajo elaborado por los técnicos de la Asociación Rural del Uruguay que recibieron los legisladores indica también que en el caso del arroz las pérdidas por menor cosecha respecto de la zafra pasada se estiman en US$ 14 millones, lo que sumado a las pérdidas totales por área no cosechada totalizaría US$ 15 millones. En el caso del arroz el problema no es la productividad sino la rentabilidad, plantearon las gremiales.

En cuanto a la ganadería, las estimaciones del INIA, incluidas en el trabajo, señalan que habrá una disminución de ingresos en la zafra 2017-2018 por un menor peso en los terneros, de unos US$ 26 millones. Pero el impacto se extenderá en los próximos dos años por la caída en el nacimiento de terneros y su comercialización como tales o como novillos dos años después. A raíz de esto la merma de ingresos rondará entre US$ 400 y US$ 600 millones. Mario Buzzalino, presidente de la Comisión Nacional de Fomento Rural, dijo a El País que habrá entre 200.000 y 300.000 terneros menos en la zafra 2018/2019 lo que consideró una cifra "enorme". "No se puede cuantificar el estado corporal de las madres para el entore del año que viene, pero no perdemos de vista eso", agregó.

En cuanto a la lechería si bien la producción se mantuvo se logró en base a suplementación y aporte de concentrados, lo que incide directamente en los costos de producción ya porque los productores deben comprar granos en un mercado demandante por la falta de forrajes o por la necesidad que tienen de consumir las reservas previstas para el próximo invierno. Los productores lecheros "tienen la lengua afuera porque eso es mucho dinero", ilustró la situación el vicepresidente de la Federación Rural, Ricardo Berois.

Gasoil.

Las gremiales no tienen intención de aflojar la presión. Hoy divulgarán un documento en el que recordarán que hace más de un mes que presentaron propuestas para llevar el precio del gasoil a la paridad de importación que todavía no ha sido respondido. "Hace un mes y pico y no hay respuesta ni por la negativa ni por la positiva", dijo a El País el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago.

En paralelo, mantendrán una reunión la semana próxima con la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, a la que le plantearán la necesidad de reperfilar las deudas del sector agropecuario a cuatro años, como ya hizo el Banco República. "Le señalamos a los legisladores que es importante que se aceite porque en muchas sucursales no tienen ni idea y cuando uno va choca contra el mostrador", dijo Berois.

"Lo que más nos preocupa es que se mantenga y mejore el crédito para la nueva campaña", señaló Lago. Las gremiales no aflojarán la presión y esperan una concurrencia importante de sus miembros a La Macana más allá de que es un momento de cosecha y no es fácil ir para algunos productores.