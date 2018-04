"Un solo Uruguay" y Pit-Cnt dialogan

Ahí mismo representantes de "Un solo Uruguay" (el movimiento que impulsó la movilización del pasado 23 de enero en Durazno) y del Pit-Cnt pactaron un encuentro para limar asperezas y conocerse, que se realizó en la sede de la central sindical.

Guillermo Franchi, uno de los tres miembros del movimiento "Un solo Uruguay" que se reunió con el Secretariado Ejecutivo del PIT dijo a El País que la reunión se realizó en buenos términos y que ambas partes coincidieron en que el empleo debe ser motivo de preocupación en particular en el interior del país. Franchi señaló que se aclaró a los sindicalistas que "Un solo Uruguay" no pretende eliminar políticas sociales y que no quiere actuar ni como un partido político ni como una gremial. Las partes acordaron volver a reunirse.

El presidente del PIT, Fernando Pereira, dijo a la prensa tras la reunión que "tampoco hay dudas de que hay dificultades en el sector (agropecuario) pero como dijimos y más o menos convenimos, no son las mismas las dificultades que tiene un trabajador que gana $ 15.000 que un mediano o gran productor que tiene dificultades de rentabilidad; son dificultades diferentes", apuntó el presidente de la central.

Agregó que el acercamiento con "Un solo Uruguay" fue "para conocernos un poco más, entender cuáles son las diferencias que podemos tener y trabajar en las coincidencias para trabajar en una agenda común que nos permita ir hacia una sociedad de crecimiento y desarrollo".

Por otra parte, Franchi dijo que el movimiento no ha tenido todavía respuesta del gobierno para mantener una nueva reunión de trabajo en la que pretende presentarle al Poder Ejecutivo un documento sobre endeudamiento y financiamiento. "Un solo Uruguay" entregó en marzo un documento al gobierno con ideas para abatir el precio de los combustibles para llevarlos a los precios de paridad de importación. El ministro de Ganadería, Enzo Benech, le dijo ayer al presidente de la Asociación Rural, Pablo Zerbino, que las ideas fueron transmitidas a los ministerios involucrados.