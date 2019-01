Uruguay “nunca apoyará una intervención armada”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El embajador uruguayo ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Elbio Rosselli reiteró el pedido uruguayo de llegar a un “entendimiento” entre las partes, y señaló que “el diálogo no es una sucesión de monólogos”. Este fin de semana hubo una reunión del Consejo de Seguridad donde el tema Venezuela estuvo sobre la mesa. Rosselli dijo que el Consejo de Seguridad no es el “ámbito más conveniente” para analizar la situación de Venezuela, y que el gobierno uruguayo continuará en la posición de hacer “todos los esfuerzos posibles” para lograr el “arreglo pacífico” de las “controversias de carácter local”, antes de someter el problema al consejo.

Subrayó que Uruguay viene siguiendo con “mucha atención la evolución” de la situación en Venezuela: “La peor solución para el pueblo venezolano es profundizar su aislamiento internacional. Con este espíritu, el gobierno de Uruguay, juntamente con el gobierno de México, formularon un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia”, señaló.



Rosselli enfatizó en que no habrá “estabilidad ni paz” en aquel país sin un acuerdo político entre los diferentes actores “a través del diálogo amplio y sin exclusiones”, que comprenda “al gobierno, a todo el espectro político y a la sociedad civil”.



“Ahora, diálogo no es una sucesión de monólogos, sino que se requiere escuchar a la otra parte, comprender sus puntos de vista y procurar un entendimiento. El gobierno de Uruguay exhorta una vez más a todas las partes a recorrer este camino, en el marco del más estricto respeto a los derechos humanos”, subrayó.



“El Uruguay no respaldará jamás, en ningún ámbito, una intervención armada en ningún país de la región como solución a una crisis interna”, aclaró.