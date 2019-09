Un Solo Uruguay marchó en Montevideo por la pérdida de la competitividad del sector

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los organizadores tomó la posta ayer en la manifestación de Un Solo Uruguay en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva de Presidencia y llamó a entonar las estrofas del himno nacional: “Vamos a cantar el himno porque les molesta”, gritó a los manifestantes que a caballo y a pie aguardaban por órdenes.

Más de sesenta jinetes y varias personas de a pie integrantes del movimiento, se encolumnaron ayer por Avenida de las Leyes hacia Plaza Independencia luego de criticar al gobierno ante lo que entienden es la pérdida de competitividad en el agro. Guillermo Franchi, integrante de Un Solo Uruguay fue el orador en el acto que se organizó en la circunvalación del Palacio Legislativo.



Franchi señaló que en menos de diez años “se fundió un tercio de los productores lecheros, cayó la producción de arroz en un cuarto del área, se pierde un productor de granja por día y hay 1.600 apicultores menos”. Justamente esto fue lo que Un Solo Uruguay quiso mostrar ayer al montar escenografías que eran críticas con el gobierno. En una de ellas, un muñeco de tela en el que se podía leer el cartel “emprendedor” tenía las manos atadas, en otro, unas abejas gigantes alertaban sobre la pérdida de puestos laborales en el sector apícola.

Movilización de Un Solo Uruguay en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Franchi dijo que llevan “veinte meses de escuchar justificaciones para seguir con un modelo económico que ataca al empresario nacional, a la industria local, al comerciante, al transportista, al productor y que irremediablemente termina perjudicando al trabajador. Aquel país productivo, quedó en el olvido, aquel eslogan quedó perdido en el tiempo, ahora el discurso es el de educar para el futuro, el Uruguay que vendrá”.



Pero a un mes y medio de las elecciones nacionales, también hubo planteos para los candidatos, en el entendido que “necesitamos escuchar si lo entienden o si seguiremos siendo los estafados, los que pagamos los impuestos, pero no tenemos mucho a cambio; los que pagamos el IVA, IRPF, IASS, y tantos otros impuestos y tasas, pero no tenemos seguridad, ni educación pública de calidad, ni caminos, ni rutas, ni infraestructura básica”.



Sin embargo, los tres candidatos que lideran todas las encuestas, Daniel Martínez del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou del Partido Nacional y Ernesto Talvi del Partido Colorado fueron más que aludidos ayer en una intervención que Un Solo Uruguay montó en plena avenida.

Ulises Caballero, apicultor de Soriano a EL PAÍS: "En Uruguay se muere el 30% de la colmenas anualmente (...) se han encontrado trazas de glifosato en las mieles" #UnSoloUruguay https://t.co/q5HOGxd92k pic.twitter.com/vpGysPgGFW — EL PAÍS (@elpaisuy) September 5, 2019

En torno a una mesa servida con ramas de árboles, hojas secas y verdes y agua turbia contenida en vasos de plástico, el movimiento ironizó un diálogo entre los tres presidenciables: “Luis, vamos a tener que renegociar”, señala el cartel donde está recortada una imagen con el rostro del economista Talvi. “Mmm... Capaz que sí”, le responde el del Partido Nacional. Entre medio de ellos, el presidenciable por el Frente Amplio pregunta: “¿Y esto con qué se come?”.



Franchi pidió también no “hablar del pasado” ni de “alentar fantasmas que no construyen nada”. Consideró que “los fantasmas que sufren los jóvenes son los de no ver un futuro, los de tener que irse del Uruguay para lograr un desarrollo personal. Basta de relatos que son contradictorios con los números que los propios organismos oficiales publican”.

Marcelo Nogué, vocero de #UnSoloUruguay a EL PAÍS: "Estamos mostrando el tambo que se cierra, la granja que desaparece y el transporte que está en una crisis bestial" https://t.co/q5HOGxd92k pic.twitter.com/aqMTRFbifN — EL PAÍS (@elpaisuy) September 5, 2019

Molestia.

Un Solo Uruguay preparó cada detalle de la manifestación: trajo caballos en camiones desde el interior del país, tractores y hasta un enorme monolito que fue colocado en una plazoleta adyacente a la Avenida de las Leyes. El mismo que fue descubierto por los organizadores tenía una placa en la que se podía leer: “Enero 2018-Septiembre 2019. Luchando por el país que nos merecemos. Sin banderas políticas. Por una patria para nuestros hijos”. Horas más tarde, la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) retiró el monolito.



-¿Por qué marcha?



-Marcho por el país, porque esto que pasa nos afecta a todos.



Así respondió a El País uno de los jinetes que llegó a Montevideo desde Cerro Largo mientras se dirigía a Plaza Independencia por la Avenida de las Leyes. Otro más atrás contó que decidió marchar por “un país de verdad, en serio y no de plástico como este”.

Movilización de Un Solo Uruguay en Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Durante la manifestación, también hubo lugar para el reclamo ambiental, e incluso para criticar el contrato que el gobierno cerró con UPM para instalar una segunda planta en Pueblo Centenario en Durazno.



“La realidad es que, entre estas frases y la situación actual, se han ido una enorme cantidad de inversiones y han cerrado en cifras récord, año tras año, grandes, medianas y pequeñas empresas, dejando a miles de personas sin su salario. Las únicas nuevas inversiones que han elegido este país son multinacionales que vienen porque artificialmente, a través de exoneraciones tributarias, concesión de zonas francas y subsidios, se les garantiza la competitividad que se les niega permanentemente a los emprendimientos locales”, señaló Franchi en el acto.



Finalmente, los manifestantes cantaron el himno nacional frente a Torre Ejecutiva de Presidencia de la República. Lo hicieron dos veces, la primera a capela, pero como quedaban dudas sobre si los presentes lo sabían “de memoria”, se decidió entonarlo con los altoparlantes que tenía una de las camionetas allí presentes.

Rechazan el control satelital en camiones La mayoría de los productores agropecuarios y camioneros que llegaron a Montevideo para participar de la manifestación, coincidieron en que el nuevo sistema de control satelital obligatorio denominado Sictrac, que se implementará a partir de fin mes en los camiones, supone un “gasto innecesario”. En su discurso, Franchi señaló que “en el



transporte, actualmente está sin trabajo el 50% de la flota y al cual se le quiere imponer un nuevo sistema de control satelital obligatorio



denominado Sictrac, que ocasionará un nuevo incremento de costos, complicaciones de todo tipo y la desaparición de varias empresas”. Luego de meses de polémicas -con denuncias judiciales incluidas- el 1° de agosto debía comenzar a regir la obligatoriedad de incorporación al Sictrac, el sistema de monitoreo, para las empresas que tengan 20 camiones o más. Ahora la nueva fecha límite para las empresas de vehículos de tracción que tengan 20 o más unidades es el próximo 16 de septiembre.