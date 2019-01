Uruguay manifestó "su honda preocupación" por el arresto de Guaidó en Venezuela

Ayer domingo arrrestaron en Venezuela al presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, y el hecho desató de inmediato una ola de indignación y condena en la región, una nueva muestra de lo aislado que está el régimen de Nicolás Maduro.

El gobierno uruguayo se sumó esta mañana a la ola de críticas y se expresó mediante un comunicado en el que manifiesta "su honda preocupación ante los actos de amedrentamiento llevados a cabo ayer contra el Presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, por parte de efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional".

El comunicado de Cancillería agrega: "Sin perjuicio de la rápida resolución del incidente, episodios como éste no contribuyen a generar el imprescindible clima de respeto que permita superar la grave crisis institucional que atraviesa Venezuela, mediante un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso que contribuya a alcanzar un acuerdo entre todos los actores políticos y sociales de dicho país".



Y concluye señalando que "el gobierno del Uruguay exhorta una vez más a todas las partes a recorrer ese camino en el marco del más estricto respeto a los derechos humanos y contemplando los legítimos intereses del pueblo venezolano".

En la mañana de ayer domingo, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvo a Guaidó, aunque minutos después fue liberado.



El legislador se dirigía a un cabildo abierto convocado por la Cámara en el estado Vargas, cercano a Caracas, cuando fue interceptado por agentes del Sebin.



"Alertamos al mundo y al país que hoy 13 de enero un comando del Sebin interceptó al presidente de la AN y desconocemos su paradero", dijo un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de Guaidó.



Minutos más tarde, diputados y dirigentes de Voluntad Popular (VP), partido en el que milita Guaidó, informaron a la agencia Efe que el legislador había sido liberado y que había enviado un mensaje a quienes lo esperan en Vargas para que no abandonaran el lugar.



El pasado viernes, Guaidó pidió apoyo civil, militar y extranjero para asumir el mando del gobierno en Venezuela en vista de la ilegitimidad que achaca la Cámara y buena parte de la comunidad internacional al jefe del Estado, Nicolás Maduro.



El mandatario juró el jueves su segundo mandato de seis años luego de haber obtenido la reelección en mayo pasado, en unos comicios considerados fraudulentos, en los que no participó el grueso de la oposición.

(Con información de EFE)