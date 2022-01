"Ahora Un Solo Uruguay levanta la misma bandera": el guiño de Domenech tras acto en Durazno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Horas después del acto anual de Un Solo Uruguay (USU) en Durazno, el senador cabildante Guillermo Domenech presentó su apoyo en redes sociales a algunas de las demandas que hizo el colectivo que solicitó "soluciones" al gobierno y presentó varias críticas.

Desde USU plantearon que mientras se aplica una política de promoción de inversiones se deja “de a pie a la mayoría de los criollos”, lo que estimaron en el 97% de las empresas del país. “Parece que cuanto más poder económico, mayores son los sacrificios recaudatorios del Estado”, se indicó ayer en el acto que se desarrolla desde 2018. En un acto que contó con varios seguidores, se solicitó ese año reducir los costos del combustible.

"Ya no estamos solos en el reclamo de una reforma tributaria que termine con el sistemático beneficio de exoneraciones tributarias y zonas francas para unos y el peso de la tributación para otros, como hemos denunciado en el Senado. Ahora Un Solo Uruguay levanta la misma bandera", escribió Domenech este lunes en su cuenta de Twitter, presidente de Cabildo Abierto.

En línea con lo que expresó Domenech, Guido Manini Ríos - líder del partido de la coalición - publicó en sus redes sociales que estuvo presente en el acto que surgió en la segundo mandato de Tabaré Vázquez. "Escuchamos sus planteos y participamos de su Cabildo", dijo y lanzó que "debe ser prioritario para los gobernantes" asegurar la "igualdad de condiciones a todos los sectores y defender al trabajo nacional, al pequeño y al mediano productor rural".

Estuvimos en Durazno en el acto de Un Solo Uruguay.

Escuchamos sus planteos y participamos de su Cabildo.

El mensaje de los cabildantes surge pocas semanas después del intenso debate generado dentro y fuera de la coalición por la ley forestal, que vetó el presidente Luis Lacalle Pou. En la discusión en el Senado, Domenech planteó que el sistema de producción forestal vigente "desplaza a miles de productores rurales, pequeños y medianos y a una nutrida red de trabajadores del campo".



En esa instancia, Manini Ríos había enfatizado: "Hay que apostar de una vez por todas al trabajo nacional, no podemos seguir jugando para las grandes empresas internacionales (...). Bienvenidas esas empresas, pero con las mismas condiciones que para nuestros trabajadores".

No obstante, no fue la única diferencia con el Ejecutivo. Además de la polémica en torno a la ley forestal y el rol de los productores en la matriz productiva del país, el partido que lidera Manini Ríos presentó en febrero de 2021 un documento a Lacalle Pou donde se insistió en una revisión de la reforma tributaria llevada adelante por el Frente Amplio.



“No se plantea aumentar impuestos sino revisar el régimen de exoneraciones fiscales para algunos sectores”, indica el documento presentado al mandatario.



En mayo de 2021 incluso el reclamo de Cabildo Abierto llegó a la Cámara de Diputados durante la interpelación a la ministra de Economia Azucena Arbeleche. En aquella instancia, el diputado Álvaro Perrone cuestionó las exoneraciones concedidas en el régimen de promoción de inversiones. “Las políticas han sido caras, regresivas y hasta arbitrarias. Se penaliza a los micro y pequeños empresarios”, señaló, lo que generó un choque con políticos nacionalistas. Incluso cabildantes pidieron una reunión con la ministra para analizar los puntos presentados en febrero.



Meses después, en noviembre pasado, Domenech expresó que era "necesaria" una reforma tributaria que "desgrave los combustibles".



"Hay que proporcionarle al transporte, a la industria y a la agropecuaria el combustible al precio más económico posible porque ese combustible que está en el inicio del proceso productivo", había expresado en un contexto en que el gobierno había resuelto no aumentar las tarifas, a pesar de que el informe de Ursea marcaba un incremento.