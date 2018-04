"Un solo Uruguay" irá a manifestar a San José

El movimiento "Un Solo Uruguay" (de productores "autoconvocados") decidió que concurrirá a manifestar el próximo lunes cuando se realice un consejo de ministros abierto en Ciudad del Plata (San José) y prepara un documento que entregará próximamente al gobierno sobre la situación del endeudamiento en el interior.

Guillermo Franchi, portavoz de "Un solo Uruguay", dijo que la manifestación se hará "con el máximo respeto, a las personas que vayan sean partidarios o no del gobierno, sin cortes, sin agravios, sin quemar cubiertas". El movimiento está "en movilización constante" y buscará ocupar "todos los espacios necesarios" porque entiende que sus reclamos son justos y que la situación es "crítica".

El consejo de ministros será la primera vez que el presidente Tabaré Vázquez salga en forma pública al interior del país desde el año pasado y desde que surgió el movimiento de "autoconvocados" que comenzó a hacerse notar en el verano con sus reclamos de alivio impositivo y reducción de costos.

Por otra parte, el movimiento presentará en los próximos días al gobierno un documento sobre el nivel de endeudamiento y morosidad que considera "es una problemática muy grave" para el sector.

El documento marcará que es preocupante el nivel de endeudamiento y morosidad en algunos sectores como la industria láctea y el transporte y que se ha detectado un mayor nivel de deudas entre privados.

"Hay sectores en los que se ha duplicado en el año el endeudamiento y otro tema, que estamos investigando, es que muchos bancos han estado retirando los créditos y hay un endeudamiento muy grande entre privados. Hay deudas entre el prestador de servicios y el vendedor de maquinaria, el agricultor y el vendedor de insumos, los ganaderos y los escritorios rurales, entre transportistas y vendedores de repuestos y mecánicos", explicó. En el documento también se enfatizará en la situación de los comercios, en el entendido de que se debe mostrar que el movimiento es representativo del conjunto del interior y no solo del agro.

El trabajo que se presentará no apunta ni a soluciones generalizadas ni a quitas pero sí a que se otorguen más plazos y lapsos de gracia con intereses "razonables", dijo Franchi.

"Este año va a estar muy complicada la cosa a nivel comercial, esto ya se está viendo, se habla de cadenas de pagos que se están cortando y a esa gente que arriesgó y puso su capital como garantía, hay que darle la posibilidad de invertir y de no abandonar su rubro", señaló Franchi. "Un solo Uruguay" espera que el gobierno lo convoque a una nueva reunión de trabajo y le responda el documento que presentó el 22 de marzo que planteaba una rebaja del 23% en el gasoil llevándolo a $ 32. Aún no hay una nueva reunión fijada. El movimiento calcula que su propuesta tiene un costo de unos US$ 240 millones, que plantea absorber con un paquete de ocho medidas.

La propuesta implicaría llevar el gasoil que hoy cuesta US$ 1,42 a US$ 1,15 exactamente el mismo nivel al que está en Argentina. En Brasil cuesta US$ 1,05 y en Chile US$ 0,92.