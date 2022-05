Penadés en respuesta a críticas del FA por economía: "En Uruguay no existe la carestía"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"En Uruguay no existe la carestía". Con esta determinación se refirió este lunes de mañana el senador nacionalista Gustavo Penadés a las críticas que se han multiplicado en las últimas semanas desde dirigentes del Frente Amplio.

"No comparto el concepto que utiliza la oposición, que utilizan algunos como el de carestía. En Uruguay no existe la carestía. Existe cuando (se) tiene problemas serios en la economía", dijo el senador esta mañana en diálogo con Justos y Pecadores (Radio Uruguay).

"Se habla de carestía y las cifras no están demostrando que haya carestía, que hay problemas por supuesto que sí", remarcó en ese sentido, y nombró la pérdida de salario real así como el nivel de inflación.

La Real Academia Española (RAE) define al término "carestía" en su primera acepción como "falta o escasez de algo" y en otra consideración como el "precio alto de las cosas de uso común".

El dirigente nacionalista consideró esta mañana que la tasa de desempleo en Uruguay "se encuentra entre las más bajas de los últimos 10 años", por lo que aseguró, "hay mucha más gente trabajando hoy que en 2019 y mucho más que en 2020 y 2021". Por otro lado, si bien reconoció una pérdida del salario real, la cuantificó en "2,5%" desde que comenzó esta administración.



Además, aludiendo a la iniciativa que presentó Guido Manini Ríos —que contó con el apoyo en el Senado de todos los partidos— de exoneración del IVA a una canasta de productos por seis meses, lanzó: "Muchos se han tomado hace poco tiempo la rebaja de IVA en algunos productos y se ha detectado que eso no llega al consumidor final, que es a quien nos interesa proteger y ayudar en su bolsillo y en el aumento de adquisición de productos".



"Se están estudiando otras medidas que están vinculadas a la rebaja de arancéles, etcétera; alentar la importación de productos. Lo que pasa que muchas de ellas no se pueden tomar sin medir también las consecuencias que puedan llegar a tener en el mercado interno, fundamentalmente en lo laboral", añadió Penadés.



"Es un tema que, como el presidente en algún momento manejó el concepto de 'perillas', se tienen que manejar con mucho cuidado porque una cosa abierta sin estudio puede descuajeringar otras que están vinculadas al tema", subrayó.



"Le puedo adelantar que van a haber nuevas medidas en un futuro más que cercano", sostuvo el senador. Ante la consulta de si sería dentro de unas dos semanas, retrucó: "Me animaría a decir que sí".



El 19 de abril, el presidente Luis Lacalle Pou había declarado en rueda de prensa que varios ministerios estaban estudiando "la conformación de precio de los productos importados". Aseguró que el estudio que se estaba desarrollando "no es a la ligera" para que sea de corte "estructural".