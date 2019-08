Uruguay entregará información técnica a Argentina sobre la nueva planta de UPM

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay resolvió apoyar al diplomático argentino Rafael Grossi como nuevo director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). El dato se conoció ayer tras la visita del canciller argentino Jorge Faurie a la sede de la Cancillería uruguaya. Pero ese no fue el único tema sobre la mesa. La nueva planta de UPM ocupó parte de la reunión de trabajo.

Ambos cancilleres recibieron el informe sobre los avances de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) con respecto al proyecto de laboratorio ambiental binacional. Y ordenaron a las delegaciones proceder a la redacción del pliego de condiciones y la posterior licitación de la obra. La construcción del laboratorio se financiará con cargo a los fondos de reserva de CARU.

Además, intercambiaron información sobre el proceso de monitoreo del Río Uruguay para evaluar la calidad del agua y los sedimentos. En ese sentido, decidieron iniciar a la brevedad el monitoreo en los puntos definidos por Uruguay y Argentina, en la zona de influencia de la ciudad de Concordia y en la desembocadura del Río Negro en el Río Uruguay.



El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa confirmó a su par argentino que Uruguay entregará información relativa al proceso de habilitación ambiental de la planta de UPM II en el centro del país.



Respecto al respaldo a Grossi, el gobierno argentino viene buscando apoyaturas al más alto nivel diplomático de todo el mundo para colocar a su candidato tras el sorpresivo fallecimiento del japonés Yuyika Amano el pasado 22 de julio.

“Se trata de un diplomático argentino de fuste, un gran técnico”, afirmó Nin Novoa. Faurie agradeció el apoyo y remarcó las excelentes relaciones entre ambos países. El cargo en la OIEA para Argentina sería otro punto alto en su gestión tras haber concluido con un acuerdo la etapa final de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea.



Por otro lado, Faurie reconoció que “los cuatro países del Mercosur hicimos un gran esfuerzo para alcanzar un acuerdo con la Unión Europea que es de gran trascendencia para nuestras naciones porque derivará en beneficios para las economías”.



En el marco de una agenda amplia, la representación de Uruguay reiteró su apoyo a las gestiones argentinas con respecto a las islas Malvinas.

Con relación al Río de la Plata, ambos cancilleres marcaron su satisfacción por la finalización de las obras del dragado de profundización del canal Martín García, lo que permitió alcanzar los 34 pies de profundización en fondos blandos y 38 pies en fondos duros, optimizando la operativa del puerto de Nueva Palmira. También ordenaron a las respectivas delegaciones ante la CARP que, en el plazo de 30 días, elaboren un estudio técnico para analizar los valores del peaje del canal Martín García y del Canal Emilio Mitre. Los valores serán considerados en una mesa de diálogo junto con representantes de las cancillerías y de la Secretaría de Puertos y Vías Navegables de la Argentina.



También recibieron el informe sobre los trabajos para la demarcación del límite entre las islas Timoteo Domínguez y Martín García.

Drogas.

Al finalizar la reunión entre ambos jerarcas, Nin Novoa fue consultado respecto a los casos de narcotráfico ocurridos en las últimas semanas y que implican a Uruguay.



“La droga es un elemento que mundialmente se comercializa, se vincula, se trafica y difícilmente se pueda tener una efectividad del 100% (en el control) porque hay cuestiones de consumo que se escapan a nuestras posibilidades de control”, expresó el ministro.



Por otra parte indicó que si bien la regulación de la marihuana a nivel local dio “buenos resultados”, la legalización de otras drogas dependería además de la aceptación de otros países y no solo de Uruguay. “Tiene que ser una medida que se tome a nivel global. No es posible que un solo país decida liberar el comercio de drogas”, indicó el canciller.



Al respecto, Faurie consideró que el narcotráfico es uno de los flagelos más grandes que existe en este tiempo en la agenda internacional por su vinculación no solo con la salud sino también con las condiciones culturales.



El canciller argentino indicó que, además, se afecta por la vinculación “con mecanismos de lavado de dinero, por su vinculación con mecanismos de terrorismo”.