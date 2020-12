"Uruguay entero te lo agradece": el mensaje de Salinas a Moratorio tras distinción 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, se refirió este martes a la distinción que recibió el científico uruguayo Gonzalo Moratorio por parte de la revista especializada Nature, que lo convirtió en el único latinoamericano en integrar la edición 2020 del Nature’s 10, una lista reúne cada diciembre a diez investigadores del mundo que se hayan destacado durante el año por su aporte a la ciencia.

"Felicitaciones PhD Gonzalo Moratorio, elegido como uno de los 10 científicos del año por la prestigiosa revista Nature. Uruguay entero te lo agradece a ti, a tu equipo con Pilar Moreno Abyn y colaboradores del Institut Pasteur de Montevideo y Udelar. PD: Gracias Gustavo", escribió en su cuenta de Twitter este martes Salinas.

Felicitaciones PhD Gonzalo Moratorio, elegido como uno de los 10 científicos del año por la prestigiosa revista Nature. Uruguay entero te lo agradece a ti, a tu equipo con Pilar Moreno Abyn y colaboradores del Institut Pasteur de Montevideo y Udelar. PD: Gracias Gustavo. pic.twitter.com/oFVLB3uf92 — Daniel Salinas (@DrDanielSalinas) December 15, 2020

Gustavo Salinas es hermano del ministro, tiene un doctorado en Bioquímica y Biología Molecular y trabaja en el Instituto Pasteur de Montevideo, donde Moratorio dirige el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus.

En una nota publicada en julio por el medio argentino Infobae, Salinas recordó cómo su hermano fue el puente para, en febrero pasado, conocer a Moratorio. “Un día mi hermano me dijo: ‘Mirá que acá hay un equipo de gente liderado por Gonzalo Moratorio que es un rayo. Ellos te quieren explicar esto del coronavirus y cómo viene”. Y yo, desde que me nominaron el 12 de diciembre, ya trabajaba 12 horas por día para esto. Me fui a la Facultad de Ciencia del Instituto Pasteur a escucharlos. No tengo nada para perder, me dije, tengo mucho para ganar, de última aprendo algo. Termo, mate, libreta de tomar apuntes y a aprender todo lo que podía. Y la verdad que en ese momento tomé conciencia de la verdadera gravedad del asunto”, dijo Salinas en esa oportunidad.



En una entrevista con El País del ciclo "Encuentros para pensar", Moratorio contó que le "sorprendió mucho" que Salinas -por entonces ministro designado- le pidiera una reunión en febrero. Visitó la Facultad de Ciencias antes de la llegada del COVID-19 a Uruguay, recordó Moratorio en esa oportunidad sobre el jerarca.