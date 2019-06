Uruguay entero quedó sin luz debido a una falla en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si ayer tuvo la suerte de despertarse pasado el mediodía, quizás ni cuenta se haya dado. Ahora, si se levantó por la mañana, habrá notado ya no solo la falta de electricidad en su hogar, sino la poca presión en el agua y hasta problemas en la cobertura de su teléfono celular.

Una falla aún sin determinar en el sistema eléctrico argentino registrada a las 7:06 del domingo dejó sin energía eléctrica al vecino país, a Uruguay y a algunas ciudades de Brasil, Paraguay y Chile, en lo que fue un histórico apagón. Según las autoridades, se trató de un corte masivo ubicado en el corredor de transporte de energía entre las centrales hidroeléctricas de Yacyretá, de gestión argentino-paraguaya, y Salto Grande, argentino-uruguaya, hacia los centros de consumo.

A las 8:56 de la mañana, UTE aclaró en su cuenta de Twitter, que efectivamente se trataba de “un desperfecto” en la red de energía argentina, mientras tanto, OSE -en la misma red social- pedía a la población “hacer un uso racional y responsable del agua potable” dado que el corte de energía “resintió” la producción en las usinas de potabilización.

Si bien sobre el mediodía el servicio de energía eléctrica ya había quedado reestablecido en la mayoría de los hogares, muchos se preguntaban -entre otras cosas- cómo una falla en la red eléctrica de otro país puede afectar a Uruguay. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, dijo en conferencia de prensa que ambos países “están interconectados hace años” y que el sistema es muy útil cuando uno u otro requiere una compensación tras un determinado problema.

En UTE consideran que “Uruguay se ha visto muy beneficiado en estar interconectado” porque “en muchos momentos de contingencias locales, el sistema nos da soporte”, señaló el presidente del ente.

Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi resaltó como positivo que Uruguay esté conectado con Argentina. “El sistema eléctrico de toda la región está interconectado porque eso es una cosa buena para toda la región”, apuntó el secretario de Estado. “Fue catastrófico”, dijo Moncecchi en conferencia de prensa, mientras Casaravilla confirmó que se está saliendo “en equipo” con Argentina.

Si bien UTE había estimado que sobre las 18 horas del domingo todos los servicios afectados por el corte estarían repuestos (algo que no ocurrió), Casaravilla aclaró que hasta que el proceso no concluya en ambos países “puede haber nuevos inconvenientes en la red”. Sobre las 14 horas todavía restaban unos 200.000 clientes sin energía eléctrica. UTE cuenta con 1.492.000 servicios, según consta en su página web.

Al apagón masivo se le sumó un principio de incendio que se produjo dentro de la subestación que se encuentra en Ramón Anador y Luis Alberto de Herrera, donde se quemaron unas plaquetas, lo que afectó a algunos clientes de forma adicional. Además, hubo interrupciones derivadas de los temporales de las últimas horas, en las que los técnicos trabajaron.

Ante las posibles críticas por la interconexión, Casaravilla dijo que “Uruguay es absolutamente autosuficiente y podríamos desconectarnos de Argentina del punto de vista energético”, pero aclaró que “es una muy mala decisión desde el punto de vista de cualquier contingencia porque no nos vamos a poder ayudar mutuamente”.

Si bien las autoridades informaron que ciudades de Chile también se vieron afectadas, según consignó Emol, el Coordinador Eléctrico Nacional informó que el sistema de ese país funcionaba con “total normalidad” y el subsecretario de Energía Ricardo Irarrázabal, dijo que un posible impacto en Chile estaba “descartado”.

En otro orden, si bien en el gobierno de Mauricio Macri no descartaron la posibilidad de un ataque a la red de energía eléctrica, en Uruguay fueron más cautos en realizar planteos como ese. Casaravilla señaló que no contaba con información de ese tipo. “No tengo ningún tipo de información. Es la primera vez que escucho, ni siquiera se me pasó por la cabeza”, dijo el funcionario.

¿Por qué afectó a uruguay?

La falla en la red argentina afectó a Uruguay, entre otros países, porque la interconexión del sistema de energía trabaja sobre un esquema de equilibrio por el cual, en caso de una falla, se activa un sistema de protección. El mismo evalúa segundo a segundo la relación entre generación y demanda de energía. Cuando la demanda cae, la generación automáticamente cae en la misma magnitud, informó UTE en un comunicado. Añade que al producirse una caída masiva en Argentina, actuaron automáticamente las protecciones en el sistema uruguayo, por lo que se interrumpió la generación que abastece la “totalidad” de la demanda de Uruguay. La falla se ubicó en el tramo de la línea de alta tensión entre Yacyterá y Salto Grande.

El sistema de conexión argentino

Tierra del Fuego fue la única provincia que no tuvo inconvenientes dado que está desconectada del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En esta ocasión sucedió una perturbación muy grande “por la pérdida de la interconexión de una central muy importante de generación en Argentina”, señala en un comunicado la Administración del Mercado Eléctrico (ADME). Esto llevó a que se registraran errores en la red de distribución que desencadenó en problemas de “estabilidad” y de desconexión de consumos. Si bien en Uruguay la conexión ya quedó establecida, en Argentina la distribución llevará más horadas dado que el territorio es mayor y cuenta con más servicios que el nuestro.

MÁS La opinión de las autoridades Guillermo Moncecchi (ministro de Industria): “Uruguay empieza a recuperarse utilizando sus propios medios dentro del contexto del interconectado regional (...) nosotros no podemos darle la espalda a Argentina, todo el sistema se tiene que recuperar y mantener su estabilidad (...) es una falla sin antecedentes”.



Gonzalo Casaravilla (presidente de UTE): “La falla que hubo es importante, ocurrió en el sistema de transmisión entre Yacyreta y Salto Grande y tuvo una dimensión de un apagón transitorio que generó que todo el sistema entrara en colapso en situación de inestabilidad”.



Mauricio Macri (presidente de Argentina): “Se trata de un caso inédito, que será investigado a fondo (...) se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar”, anunció el mandatario en su Twitter.



Gobierno argentino no descarta eventual ataque

El gobierno argentino explicó que, aunque el fallo en el sistema de transporte energético que provocó este domingo el apagón total en el país no fue algo “anormal”, sí lo es la “cadena de acontecimientos posteriores” que provocaron la desconexión, lo que va a ser sometido a una profunda investigación.

“En este instante no descartamos ninguna posibilidad. Pero diría que no creemos la del ciberataque. No está dentro de las alternativas primarias que se están considerando”, explicó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, en una rueda de prensa en Buenos Aires.

Convencido de que es “muy grave” dejar al país sin electricidad “de un momento para otro”, Lopetegui insistió que el sistema eléctrico argentino es “muy robusto” y abogó por guardar prudencia hasta que se pueda llegar hasta el final de la investigación, entender qué pasó y “sancionar a quienes hayan sido responsables”.

“Lo que sabemos es que a las 7.07 de la mañana se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral (argentino, en el noreste del país). Fallas que ocurren con asiduidad tanto en el sistema argentino como en cualquier sistema de otro país. No es una falla anormal o extraordinaria”, relató el secretario de Energía. Dijo que lo que sí es “algo anormal y no debe suceder es la cadena de acontecimientos posteriores que causaron la desconexión total”.