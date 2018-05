Un Solo Uruguay dijo que ante críticas, el FA se pone "manito con manito"

A pocos metros de donde se llevó a cabo el Consejo de Ministros abierto de La Macana (Florida), el movimiento Un Solo Uruguay realizó un contraacto en reclamo de respuestas a los planteamientos realizados a fines de enero.

Jairo Brea Saravia, consignatario de ganado de Santa Clara de Olimar en Treinta y Tres, fue el orador principal del acto. Afirmó que antes del acto del 23 de enero "pensábamos que éramos solo un movimiento de productores agropecuarios", pero "eso empezó a cambiar ese día", porque "todos los que tenemos un trabajo digno empezamos a reunirnos en torno a este movimiento".



"Empezamos a sentir que brotaba de abajo cosas que se nos iban impregnando en la piel. ¿Es la misma la forma de cantar el himno nacional la que tenemos ahora a la que era algunos años atrás?", le preguntó al público.



Brea Saravia sostuvo que los últimos años se había "acostumbrado a no hablar de trabajo, valores, ética, moral, de cultura del trabajo. Y cuando hablamos de trabajo no usamos esa palabra para dividir. No es 'los que trabajan tienen, los que no trabajan no tienen'. El trabajo dignifica, es junto con la educación la herramienta fundamental para impulsar el motor de este país", indicó y añadió que "el movimiento está sembrando una generación de valores dentro de nosotros".



El orador pidió "derribar las barreras ideológicas que permanentemente nos están fragmentando como sociedad".

RELACIONADAS Vázquez sobre TLC: "Estoy absolutamente convencido de que es beneficioso para el país" By Rosana Decima Vázquez sobre TLC: "Estoy absolutamente convencido de que es beneficioso para el país" Vázquez sobre TLC: "Estoy absolutamente convencido de que es beneficioso para el país" Ante la prohibición de drones, Un Solo Uruguay filma con grúas Ante la prohibición de drones, Un Solo Uruguay filma con grúas Video Ante la prohibición de drones, Un Solo Uruguay filma con grúas

"Vemos permanentemente dentro del propio Poder Ejecutivo peleas, discusiones, enfrentamientos. Cuando los escuchamos decimos 'ahora van a tocar el tema con seriedad'. Pero no, no funciona así, ahí entran las barreras, las defensas partidarias, la disciplina partidaria y nos hacen pensar que estamos en un cumpleaños de 15 levantando las manitos con el solo efecto de defender a ministros que en otras partes del mundo ya se habrían ido", criticó.



Afirmó que se ven las mismas barreras "cuando discuten los TLCs y escuchamos que están divididos, pero otra vez están manito con manito. O con políticas como lo que pasa con Venezuela o con Brasil. Todo es ideología".

Angustias

Brea Saravia sostuvo que "el déficit fiscal viene creciendo y nadie lo puede discutir. Pero de la mano con ese déficit tenemos que habar del alto costo del Estado, que se justifica la mayoría de las veces por el despilfarro que hacen con la plata de nosotros".



"La inflación permanentemente nos dicen que está controlada y dentro del rango meta, y todos los días nosotros empeoramos y empeoramos. Como sector productivo, todos sabemos que esos números de la inflación están relacionadas con un dólar absolutamente planchado", manifestó.



Afirmó que todos esos problemas en conjunto generan "angustias".

"Esos problemas que mencionamos son los que traen sin lugar a dudas el problema del desempleo. La angustia que genera el desempleo. Hoy sabemos que el desempleo es mucho peor que lo que dicen las cifras", señaló.



También dijo que "angustias son las que tienen los empresarios. La angustia del empresario ya no es pensar en poder sacar una renta digna para vivir bien, es hacer lo imposible, endeudarse para mantener las empresas porque ni siquiera pueden cumplir con las obligaciones que traería aparejado el cierre de dichas empresas".



Afirmó que "estos problemas en cadena también están generando problemas en la cadena de pagos", que "con la situación de la soja van a multiplicarse por cinco o seis" y "van a generar la angustia de la que estamos hablando. No reconocer esos problemas es irresponsabilidad institucional".

"Lo que le estamos pidiendo al sistema político es gestión, que se les caigan las ideas para gestionar con los recursos que tienen", y advirtió que "si todo lo que estamos pidiendo fuera tan guarango, tan fuera de lugar, ya nos hubieran contestado".

Libertades

Brea Saravia dijo que "en Uruguay hoy estamos sintiendo día a día que nuestras libertades se van cortando. Nos estamos sintiendo invadidos por un Estado avasallador que se mete en todos lados y nos coarta las libertades".



En este sentido, dijo que Un solo Uruguay está preparando una propuesta para solucionar el tema de la inseguridad: "El problema de la seguridad es más grande y serio de lo que nos imaginamos nosotros. Me han dicho estos días 'Jairo, decí que nos están matando como perros'. Y yo voy a decir que no, que hasta los animales en este país tienen más derecho que la gente de bien".

"Tenemos a nuestros hijos enrejados, no tenemos la tranquilidad de ir a un partido, a una plaza o de sentarnos con nuestra familia por miedo a lo que pase. Estamos teniendo conversaciones con el sistema político, con la oposición, en busca de soluciones serias a un tema tan grande. Cuando lo tengamos listo, no tendremos dudas de que tendremos propuestas serias", adelantó.



También dijo que hay falta de libertades "cuando se meten en la propiedad privada, llámese bancarización obligatoria o lo que sea, estamos sintiendo que se meten en nuestros bolsillos".



Y añadió que "la educación está absolutamente invadida por ideologías. Tenemos que ver que hasta a nuestros hijos les mandan manuales para que los eduquen en sexología. Y con eso están rompiendo con una tradición del uruguay, que es que la primera escuela es el hogar".



Sobre el final, dijo estar "cansado" de que etiqueten al movimiento. "Se han cansado de decir que somos de derecha, que somos de izquierda, que tenemos contratos con la iglesia o que Donald Trump a veces se queda a dormir en mi casa. Se han cansado". Afirmó que Un Solo Uruguay es "apartidario" y que no conoce a quiénes votan los integrantes del movimiento.