Un Solo Uruguay critica al gobierno electo

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) exigió que el nuevo gobierno adopte medidas para favorecer la descentralización. Sus dirigentes principales aseguran que en ese sentido se ven señales “muy tenues” y “hasta contradictorias”.

“El voto del interior se conquista prometiendo descentralización, el veto se logra no cumpliendo lo prometido”, escribió ayer el dirigente de USU Marcelo Nougué en su muro de la red social Facebook.



Por otro lado, dijo que ve “mucho centralista al mando de los lugares que hablan y tratan de descentralización y sobre los 4 puntos planteados por USU en este tema, ni noticias”.

En diálogo con El País, Nougué recordó que tiempo atrás USU propuso ante el Parlamento que se traslade al interior la sede de cuatro organismos vinculados con la actividad agropecuaria: Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Plan Agropecuario. La idea es que se radiquen en distintos departamentos del país.



En términos políticos el dirigente recordó que el interior fue decisivo en el resultado electoral de octubre y noviembre. “Los especialistas sostienen que fue el interior quien votó por un cambio. Esos cambios implican que el interior está mal. Se necesita cambiar las políticas, en particular la de descentralización. Hoy vemos poco de todo eso. Ni siquiera se habla de descentralización, no está dentro de los planes principales”, afirmó Nougué.



Semanas atrás el presidente electo, Luis Lacalle Pou, recibió a dirigentes de USU para analizar varios temas. “El presidente se comprometió a cumplir su programa de campaña. Nosotros estamos para apoyar esos cambios. Vamos a decirles a los que no quieren que las cosas cambien, que vamos a pelear para que ocurra un cambio”, afirmó Nougué a El País.