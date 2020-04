Un Solo Uruguay contrario al aporte de U$S 100 millones anunciado por gremiales del agro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un Solo Uruguay emitió este jueves un comunicado donde apunta duramente contra las gremiales agropecuarias nucleadas en la organización "Campo Unido", quienes anunciaron el aporte de US$ 100 millones al gobierno para hacer frente al impacto del coronavirus en Uruguay.

De los US$ 100 millones anunciados, hay US$ 40 millones que provienen del impuesto a la enajenación de semovientes —aporte obligatorio que deben hacer quienes venden ganado a las intendencias municipales—. En tanto, los otros US$ 60 millones provienen de fondos que corresponden al Instituto Nacional de Carnes (INAC) y al Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), que serían fondos que los productores resolvieron que se redireccione al Fondo Coronavirus.

El monto y su composición generó en un principio confrontación política, tras el mensaje de Álvaro García, exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en su cuenta de Twitter. Pero en las últimas horas se abrió otro capítulo en la polémica.

Un Solo Uruguay salió al cruce de este aporte al considerar que como entienden que "la solidaridad es casi un acto de fe y por lo tanto es individual", no "comparten" que esta gremiales agropecuarias que conforman "Campo Unido", que "sólo representan a sus afiliados, dictaminen y obliguen al conjunto de productores rurales del Uruguay a ser obligatoriamente solidarios, determinando cómo, cuándo, con quién y por cuánto tiempo deben serlo".

En esa línea, también consideran que "en un contexto para muchos muy complicado, padeciendo una sequía instalada ya hace varios meses, sin ninguna asistencia hasta el momento, con la certeza de un invierno muy duro, incrementando sus riesgos y costos, plantear un aporte obligatorio al barrer no hace mas que comprometer aún más el futuro cercano de muchos emprendimientos".

Desde Un Solo Uruguay consideran que el impuesto a determinados salarios públicos y jubilaciones más elevadas "se plantea por un período de tiempo corto, y cuidando además que las personas puedan cubrir holgadamente el sostén familiar". En tanto, entienden que con la decisión tomada por "Campo Unido", se plantea "para el agro una medida mucho más larga en el tiempo y sin medir la sobrevivencia de la familia rural".

En tanto, hacia el final del mensaje apuntan nuevamente contra las gremiales que anunciaron el aporte millonario al gobierno, que "disponiendo de plata ajena, redoblan la apuesta al grupo de grandes empresas multiplicando 25 veces sus aportes, u 8 veces a los aportes de todo el sistema político y público".