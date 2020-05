Uriarte: "No fue nunca mi intención" comparar abigeato y femicidio, "pido perdón"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, dijo que "jamás" quiso evaluar la gravedad del delito de femicidio y de abigeato "como similares" porque son "absolutamente incomparables" y planteó que su frase fue "sacada de contexto" por lo que pidió "perdón".

Uriarte dijo anoche en el programa Todas las Voces (Canal 4) que las cifras de abigeato son casi similares a las de femicidios.

"La pregunta venía a ver cómo marchaban los abigeatos y mi mención fue referida a que tanto el abigeato como los femicidios, en números, son los únicos delitos que no han cedido. Al contrario, se han incrementado en los últimos tiempos desde que el gobierno asumió", dijo Uriarte a El País.

Pese a ello, planteó: "Jamás quise evaluar ambos delitos como similares. Simplemente me referí al número. Pido disculpas si hay alguien que se sintió ofendido. Está lejos de mí querer catalogar a ambos delitos como similares. Es simplemente eso".



"En el caso del abigeato en las últimas semanas se ha agravado muchísmo en el interior del país. Eso fue en respuesta a la pregunta de Daniel Castro", agregó Uriarte quien insistió que la frase está "absolutamente está sacada de contexto".



"Soy absolutamente sensible respecto al delito del femicidio. Estoy totalmente de acuerdo con quienes lo defienden. Pido disculpas si pude ofender a alguien. No fue nunca mi intención", reiteró.

Las declaraciones de Uriarte generaron múltiples críticas de la sociedad civil y hasta la vicepresidenta Beatriz Argimón quien dijo que Uriarte debería pedir perdón.

Uriarte dijo a El País que se comunicaría con Argimón y ahondó: "Le pido a ella que me ayude a pedirle disculpas a todos aquellos que se hayan sentido de alguna maneras ofendidos por mis palabras, que nunca fueron mi intención. Al contrario. Quiero sumarme a la lucha contra el femicidio, como la mayoría de los uruguayos".



"Jamás quise comparar uno con el otro, son absolutamente incomparables", volvió a reiterar.



"Es sabido que quienes hacemos declaraciones públicas estamos expuestos a este tipo de interpretaciones parciales", concluyó Uriarte.

Minutos más tarde de hablar con El País, Uriarte respondió al mensaje de Argimón y volvió a minfestar sus disculpas.

"Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por mis palabras, las que fueron sacadas de contexto. Jamás fue mi intención catalogar de igual forma a ambos delitos, simplemente me referí a la evolución de casos ocurridos. Expreso toda mi solidaridad al combate del femicidio", escribió.

Pido disculpas a quien se haya sentido ofendido por mis palabras , las que fueron sacadas de contexto. Jamás fue mi intención catalogar de igual forma a ambos delitos, simplemente me referí a la evolución de casos ocurridos. Expreso toda mi solidaridad al combate del femicidio. — Carlos Maria Uriarte (@uriartec1) May 12, 2020

Este mensaje fue compartido luego por el propio presidente Luis Lacalle Pou en sus redes sociales.

La vicepresidenta, en tanto, respondió: "He recibido la llamada del señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien públicamente a través de sus redes pidió disculpas por sus dichos en su entrevista de ayer en televisión. Agradezco el intercambio y su aclaración pública".