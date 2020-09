Uriarte: Gobierno debe "retirar" perros en espacios públicos que sean "una amenaza" y "entregar a albergue"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Carlos María Uriarte, informó este jueves que se evalúa la captura de perros en los espacios públicos.

En específico habló sobre los animales en esta condición "que sean una amenaza a la integridad física de las personas y a los factores de producción". En esos casos, "el gobierno los tiene que retirar, proceder a su castración, identificación y entregar a un albergue para que hagan un correcto cuidado" del animal, dijo.

A su vez, comentó que "la sociedad tiene que estar comprometida a tener los perros en forma responsable".

Luego, explicó: "El término perrera lo sacaría de nuestro vocabulario porque implica un tratamiento hacia el perro que no es el que nosotros estamos pensando".



Por otra parte, el ministro habló sobre el abigeato. "Es el único delito que no ha bajado en los últimos tiempos". No obstante, "en los últimos dos meses se registró un inflexión importante en los índices de delincuencia" en dos departamentos, "sobre todo de abigeato", afirmó.



"Cuando hay un control, hay gente que está involucrada y en seguida está la acción, ya la gente sabe que no se juega y se empiezan a dedicar a otra cosa", agregó.