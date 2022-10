UPM inauguró su terminal; Lacalle aseguró que al país llega "cada vez más" inversión

Cinco años atrás Luis Lacalle Pou -por entonces senador de la oposición- era un férreo crítico del acuerdo que en aquel momento el gobierno del hoy fallecido presidente Tabaré Vázquez negociaba con la multinacional finlandesa UPM. Algunos aspectos del contrato que Uruguay buscaba para que la firma extranjera instalara su segunda planta de celulosa en el país -que finalmente se construyó en Paso de los Toros (Tacuarembó)- molestaban especialmente a la oposición de entonces, que criticaba en forma enfática la falta de información sobre el proceso.

Una vez en el gobierno, Lacalle Pou renegoció partes del acuerdo con los finlandeses por el cual -de acuerdo al cálculo del oficialismo- el Estado se ahorró cerca de US$ 3.000 millones, tal como fue anunciado por el presidente el 15 de mayo de 2020, cuando su administración sorteaba los primeros impactos de la pandemia del coronavirus.



Esto fue parte de la historia de los últimos cinco años de diálogo, firmas y anuncios, un camino que empezó a concluir ayer con la histórica inauguración de la terminal de UPM en el puerto de Montevideo, que recibirá el cargamento de la planta ubicada en el centro del país en cuanto comience a funcionar. Y que si esto ocurrió -que el proceso terminase en buen puerto, valga el juego de palabras- es porque se mantuvo una línea de “políticas nacionales”, afirmó ayer en su discurso el presidente, que prefiere hablar en esos términos y no de “políticas de Estado”, porque en este último caso “queda (todo) subsumido a lo estatal, lo público”, cuando lo que está en juego involucra también a “los privados, que acompañan”.



Por eso, tal como hizo la semana pasada en Fray Bentos (Río Negro), a donde fue a inaugurar instalaciones de la sede de la Universidad Tecnológica (UTEC), el primer mandatario agradeció lo realizado por las administraciones anteriores, porque continuar el camino trazado -cuando se interpreta que es el correcto- es parte de su visión como gobernante.

Y fue por eso que le pidió al exministro de Transporte y Obras Públicos, Víctor Rossi, con quien supo tener “muchas diferencias y alguna coincidencia”, que cortara con él la cinta.



“Mis primeras palabras fueron que si nos tocaba ser gobierno íbamos a continuar lo que se había hecho bien, cambiar lo que estaba mal hecho y tratar de hacer las cosas que nunca se habían hecho”, dijo también el presidente, que insistió: “Diferencias políticas ideológicas bien genuinas siempre va a haber, pero hay una síntesis nacional que nos hace grandes”.



La terminal en cuestión, que conocieron Lacalle Pou, varios ministros y autoridades del anterior gobierno frenteamplista -entre los que estaban la intendenta Carolina Cosse y el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García- tiene más de 50.000 metros cuadrados, y recibirá todos los años 100 barcos, y seis trenes diarios.



Como efecto, se calcula que las exportaciones del puerto se incrementen en un 60%, y que se generarán 100 empleos directos, más 200 adicionales “para carga y descarga de buques”, informó la compañía en un comunicado.

Más inversión

El actual ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y luego también el propio presidente, enmarcaron el evento de ayer en el contexto de crecimiento económico que está teniendo Uruguay, con la concomitante llegada de inversiones.



“Sigue llegando inversión a nuestro país. Varios países se podrían haber disputado esta oportunidad. Pero se elige Uruguay por las políticas a largo plazo, el respeto a los contratos, las leyes y principalmente por su gente”, dijo en ese sentido el presidente, que aseguró que eso va a ocurrir “cada vez más”, porque precisamente hay en Uruguay “políticas de largo plazo” y existe un “respeto a los contratos y las leyes”. El mandatario también destacó que todo esto se debe al comportamiento de los propios uruguayos.



Todo esto es, en definitiva, un mensaje al mundo sobre la continuidad de las políticas entre gobiernos, incluso entre administraciones de distinto signo políticos. Se demuestra que esto es posible, destacó a su turno el ministro Falero.



“No es solamente dar cumplimiento a un compromiso asumido, sino también preparar al Uruguay del futuro demostrando al mundo que Uruguay tiene las puertas abiertas para que sucedan estas cosas”, continuó el titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas.

El nuevo acuerdo que recordó el presidente



En un pasaje de su discurso, el presidente Luis Lacalle Pou recordó el nuevo acuerdo al que arribó su gobierno con UPM en mayo de 2020, por el cual fueron necesarias “reuniones muy largas” y en las que se manifestaron “matices o pequeñas diferencias” entre las partes que a la postre se superaron. “De alguna manera (se) enderezaban cosas que nosotros entendíamos que habían quedado desatadas”, sostuvo. Tras ese acuerdo, anunciado el 15 de mayo de 2020, Lacalle había dicho que implicaba “un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra de energía eléctrica”.