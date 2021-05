"Uniforme a la moral" y "la casa en orden": Bianchi y Radío chocan por despido de docentes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La noticia del despido de dos docentes que fueron separadas de su cargo tras subir a sus redes sociales videos con contenidos personales generó diferencias entre la senadora blanca Graciela Bianchi y el actual secretario General de la Junta de Drogas, Daniel Radío.

"Me parece un camino equivocado y no deberíamos acostumbrarnos a la idea de que una docente sea despedida de un colegio, aunque sea privado, porque haga de su vida privada un pito o lo que se le antoje.Cuidadito", enfatizó Radío a través de su cuenta de Twitter.



En la misma línea, agregó: "Nunca deberíamos aspirar a ponerle uniforme a la moral".



Sin embargo, la legisladora por la Lista 404 no estuvo de acuerdo con sus dichos y contestó el mensaje del exdiputado. "Daniel: si haces de tu vida privada algo público te tenés que hacer cargo", le dijo.



"Hay demasiada confusión y muchos niños y jóvenes que están creciendo sólo con la compañía de las redes sociales; y esto sucede en todas los sectores sociales. Pongamos la casa en orden", concluyó.

El despido de las docentes también generó críticas por parte del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep), que en un comunicado rechazó lo ocurrido y consideró que se trata de abuso de poder.



"Estas publicaciones se realizaron fuera del ámbito laboral, en su tiempo libre y como parte del legítimo derecho a la vida privada que cada persona tiene. En consecuencia y desde una perspectiva de defensa de la libertad y de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, las acciones de estas dos empresas configuran una conducta discriminatoria, antidemocrática y autoritaria, que rechazamos enfáticamente", expresó.



Para el Sintep "imponer un estilo de vida en sociedades que defienden las libertades públicas y los derechos humanos, es un giro autoritario, improcedente y peligroso".



En su edición de este sábado El País informó respecto a dos docentes de colegios públicos que fueron separadas de su cargo por subir videos "impropios" a redes sociales con perfiles públicos. En ese momento, Juan Carlos Noya, presidente de la Asociación de Institutos de Educación Privada (AIDEP), admitió que desde el punto de vista legal hay "un vacío absoluto" respecto a dónde termina la vida pública y privada del docente.



"Pero como educador vos tenés que guardar determinados cuidados porque sos un agente socializador que educa y transmite modelos de conducta. Eso debería tener un correlato legal", dijo Noya, cuya organización agrupa a unos 50 colegios laicos de todo el país.