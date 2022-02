Umpiérrez a Pereyra: "Este gobierno a la deriva salvó con sobresaliente el examen frente a la OPP"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Rocha Alejo Umpiérez respondió en diálogo con El País al exintendente rochense Aníbal Pereyra, quien apuntó, entre varias críticas, que el departamento queda "a la deriva" mientras el jefe político departamental recorre el país por la campaña por el "NO", en el marco del referéndum por la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Mientras el intendente de Rocha prioriza recorrer el país defendiendo la LUC, la gestión del departamento de Rocha queda a la deriva, en menos de 14 meses 8 directores renunciaron o los hicieron renunciar y esa situación perjudica notablemente la estabilidad que necesita la gente", tuiteó Pereyra esta semana.

"Este gobierno a la deriva salvó con sobresaliente el examen frente a la OPP, a pesar de que el diputado del MPP decía que no teníamos gestión, no había equipo y no se estaban haciendo las obras", enfatizó Umpiérrez, en el marco de una conferencia de intendentes oficialistas que remarcaron su respaldo a LUC, mostrándose a "disposición" para la campaña para evitar la derogación de 135 artículos.



Dijo, además, que el departamento "completó un año con 100% de ejecución de las cifras de los dineros de OPP". En ese sentido, puntualizó que está establecido que 15% de los fondos deben ser utilizados en los municipios, y que esa cifra trepó al 50% en su gestión. "Fuimos el departamento que más recursos dedicó a la descentralización territorial", remarcó.

Otro aspecto de su gestión que destacó fue cumplió "con el 100% de las inversiones de los cuatro municipios del departamento", enfatizando que su administración cuenta con "todos los números con sobresaliente", que invirtió en el primer año $315 millones frente a $197 millones que invirtió Pereyra, dijo.



Respecto a las críticas de Pereyra de que directores presentaron su renuncia, Umpiérrez retrucó: "Capaz que tiene renuncias guardadas en el bolsillo que no he recibido. No recibimos renuncias, apartamos gente que se había apartado de la ética pública. Lo hicimos a consciencia y creemos que es lo que corresponde hacer".

Consultado sobre cómo se financia su presencia a lo largo del país por la campaña por el "NO", indicó: "Amén de recorrer el país, concurro dos días a la semana. Me voy en las tardes y termino allá. Y además, me llevan con vehículo a veces alguna resolución".



"Pero acá la plata la pongo yo. Como la pongo para la gestión propia de la intendencia, que no uso auto oficial, no tengo ningún privilegio y lo sostengo económicamente de mi bolsillo. De la misma manera trabajo para la LUC, ni con funcionarios municipales, ni con vehículos (oficiales)", añadió.