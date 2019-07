La última Rendición de Cuentas se vota hoy

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Rendición de Cuentas 2018, la última del actual gobierno encabezado por el presidente Tabaré Vázquez, será aprobada hoy por la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados y la semana próxima votada en el plenario de la Cámara. Contará solo con los votos de los legisladores del Frente Amplio.

Desde los partidos de la oposición se indicó que no será apoyada porque los números exhiben un aumento del déficit fiscal y el proyecto no es acompañado por medidas que traten de contenerlo o, mejor, bajarlo en algo, en vísperas de un cambio de administración.



En el Partido Nacional se destacó como factor negativo el enlentecimiento de la economía, la caída del consumo, el aumento de la deuda bruta y la caída de las inversiones.



Uno de los reconocimientos es a la llegada de la inversión de UPM, pero los nacionalistas reconocieron que no se instalaría si no hubiese recibido un régimen especial en varios rubros de su actividad.



“UPM nos abre los ojos o nos demuestra una vez más que el país tiene problemas de competitividad para el desarrollo productivo, industrial, comercial, y esto repercute. Esos son los problemas que tenemos que aquí no se visualizan”, dijo, por ejemplo, el nacionalista Jorge Gandini ante los miembros del equipo económico, en la reunión del miércoles 24 en el Parlamento.



Por su parte, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente, afirmó que “en la ley de Presupuesto se estimó un crecimiento de la economía de 14,6% para este período. Sobre esa base, se sobredimensionó el gasto público para los años 2016 y 2017, y pocos meses después se estaba haciendo una corrección respecto a las expectativas de crecimiento de la economía uruguaya: aquel 14,6% pasó a un 7,7%”.