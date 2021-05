La última entrevista de Jorge Larrañaga con El País en noviembre de 2020

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro del interior Jorge Larrañaga falleció este sábado a los 64 años, según confirmó El País con fuentes cercanas. En noviembre de 2020 Larrañaga dio su última entrevista a El País en la que habló de la decisión de remover a las autoridades en la Jefatura de Montevideo, de las cifras de delitos en el 2020, del narcotráfico y de las fiestas clandestinas en pandemia.



Además, analizó la situación de las cárceles en Uruguay y reflexionó sobre la gestión del exministro Eduardo Bonomi durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.



Sobre la decisión de volver a ser candidato, Larrañaga señaló en esa oportunidad: "le puedo afirmar, por mis cuatro hijos, que no tengo en mi pensamiento esa situación".

-Ser intendente de Paysandú era una mochila que pesaba 500 kilos. ¿Cuánto pesa la de este ministerio?



-Le voy a hacer una confesión: yo iba a operarme de la columna el año pasado, porque tengo una obstrucción en la quinta vértebra lumbar. Pero al final, como incluso tenía que ir al exterior porque aquí no se hace esa intervención, no lo hice. Por eso es que a veces pueden verme medio encorvado, un poco más de la que es mi posición natural. Pesa mucho esta mochila. ¿Pero sabe una cosa? No hay nada que quiebre mi voluntad, absolutamente nada.