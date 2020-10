Para UdelaR, artículo clave de la Ley de Presupuesto es inconstitucional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El artículo 7 del proyecto de ley de Presupuesto es clave, porque habilita al Poder Ejecutivo, y en particular al Consejo de Ministros, a “establecer límites de ejecución” de los fondos de funcionamiento e inversiones en la administración central cuando se den determinadas circunstancias. Esto significa que si el Parlamento le otorga $ 100 millones a un ministro para gastar en el quinquenio, por ejemplo, el Ejecutivo puede determinar que el monto total que se le entregue sea $ 80 millones.

Un informe jurídico de la Universidad de la República (UdelaR), que fue presentado en comisión de Presupuesto de Diputados por la afectación directa que inicialmente sufría, advierte que este artículo es inconstitucional. De acuerdo al informe, al que accedió El País, el gobierno no puede establecer restricciones a los gastos permitidos por el Poder Legislativo.



El artículo 7 del proyecto de ley de Presupuesto que envió el gobierno al Parlamento establecía lo siguiente: “Facúltase al Poder Ejecutivo, actuando en Consejo de Ministros, a establecer límites de ejecución de créditos destinados a gastos de funcionamiento e inversiones de los Incisos comprendidos en el Presupuesto Nacional, cuando exista riesgo de no cumplimiento de la meta indicativa de resultado fiscal, establecida en el artículo 208 de la Ley Nº 19.889, de 9 de julio de 2020, dando cuenta a la Asamblea General”.

El artículo refiere a que el gobierno podrá recortar los fondos ya otorgados por el Parlamento cuando no se cumpla con la “meta fiscal”, instrumento que se creó en la Ley de Urgente Consideración, que fue promulgada el 9 de julio de 2020. Esta redacción fue modificada en la comisión de Presupuesto, donde se limitó el alcance a la administración central y se agregó que el Ejecutivo también podrá establecer límites de ejecución de créditos “ante la evolución desfavorable de las finanzas públicas en el contexto macroeconómico del momento” y que “en ambos casos, se dará cuenta a la Asamblea General”.



El informe jurídico de la UdelaR dice que “no caben dudas de que la aprobación de las partidas presupuestales es materia reservada a la ley y que ninguna disposición constitucional habilita a que el Poder Legislativo delegue esta competencia en el Poder Ejecutivo”. Es decir, todo recorte debe ser aprobado por el Parlamento y no alcanza con que se “dé cuenta” al Legislativo.

Ayer, durante la discusión en el plenario, se introdujo una modificación más al artículo para agregar a esa disposición los artículos del 220 de la Constitución y exceptuar explícitamente a la ANEP y a la UdelaR.



El rector de la UdelaR, Rodrigo Arim, planteó a El País que fue una “muy buena sorpresa” el cambio de último momento. De todas formas, el planteo del informe sobre la inconstitucionalidad es mayor y excede a esta institución.

El informe advierte que el artículo 85 de la Constitución establece que es competencia de la Asamblea General “aprobar, reprobar o disminuir los presupuestos que presente el Poder Ejecutivo…”. Además, agrega que el artículo 214 de la Constitución faculta al Poder Ejecutivo a “proponer las modificaciones que estime indispensables al monto global de gastos, inversiones y sueldos o recursos… por razones debidamente justificadas” en la Rendición de Cuentas, y el informe subraya la palabra “proponer”. Concluye que el artículo 7 “no se adecua a las reglas expuestas que enmarcan el principio de separación de poderes”.

El Frente Amplio criticó el asunto días atrás en un comunicado: “Este presupuesto es un cheque en blanco que le otorga la potestad al Poder Ejecutivo de no asignar los créditos comprometidos contraviniendo así la voluntad del Poder Legislativo”.



El diputado frenteamplista Gustavo Olmos dijo a El País que el artículo 7, que habilita a limitar el crédito cuando no se cumple con la regla fiscal, genera “opacidad” y “una laguna legal”, ya que la meta fiscal no está explicitada en la LUC ni en la ley de Presupuesto, sino que una norma refiere a la otra. A su juicio, no queda claro cuándo se incumple con esta meta.