Twitter y las internas: análisis de más de un millón de interacciones sociales en campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los precandidatos que compiten por liderar sus respectivos partidos generaron, en lo que va del 2019, 1.086.097 interacciones en Twitter desde sus cuentas personales, según información pública recogida hasta el 18 de junio. Estos datos, analizados en profundidad y puestos en perspectiva, revelan muchos datos interesantes sobre el uso que los políticos dan a la plataforma.



Según el ranking de Alexa, que se actualiza constantemente, Twitter está en el puesto número 15 de los sitios más visitados por los uruguayos. Sin embargo, Facebook, Instagram, Youtube y Whatsapp presentan tráficos mayores, lo que convierte a Twitter en la red social menos visitada del país. ¿Por qué, entonces, es una de las plataformas sociales más importantes para los políticos?

Uno de los primeros políticos en ver el potencial de Twitter en campaña electoral fue Barack Obama (107 millones lo siguen), que en la campaña presidencial de 2008 tenía más amigos en Facebook y más seguidores en Twitter que su contrincante John McCain, en parte producto de un excelente manejo de esos lenguajes, que continuó durante sus mandatos. Incluso se han establecido paralelismos entre esta adopción de las plataformas digitales por parte de Obama con el uso que dieron a la radio y la televisión Franklin D. Roosevelt y John F. Kennedy, respectivamente, en cuanto al flujo de información entre la Casa Blanca y la población de Estados Unidos.

Twitter es, entre las más populares, la red social que mantiene su modo de visualización en tiempo real como el gran protagonista. El atractivo de esto, tanto para sus usuarios como para los periodistas que la utilizan como insumo, es tener la novedad al instante, directo desde la fuente y confiable, sobre todo si la cuenta está verificada con una insignia celeste.

Cualquier persona pública, en este caso los políticos, encuentran allí una forma rápida y sencilla de enviar mensajes que causan grandes repercusiones y conversaciones, sin la necesidad de llamar a un medio, coordinar una conferencia de prensa o enviar un comunicado oficial por correo electrónico. Como indica el logo de la red, un pájaro celeste, los mensajes publicados esta red “vuelan”.

La ventana de Inicio en Twitter, aunque ofrece ver el contenido destacado primero, sigue siendo esencialmente cronológica y el usuario ve primero las publicaciones más recientes. Esto hace que el día y la hora de publicar un mensaje sea un factor muy importante. La instantaneidad de la red resulta, entonces, un arma de doble filo para el emisor: por un lado, los mensajes llegan a los seguidores de forma rápida y en tiempo real, pero por otra, si la persona no está conectada en el momento preciso, es muy probable que el mensaje se pierda y que el resto de tuits le pase por encima.

Aquí es donde el rol de amplificación de los medios se vuelve esencial, y los políticos lo saben. No solo los medios digitales recogen tuits, incluso conversaciones enteras, como declaraciones directas; los informativos, programas de televisión y la radio también lo hacen. Entonces, el alcance y la repercusión real de un tuit de un político, más aún en campaña, es casi imposibles de medir.

Sin embargo, al tratarse de una red pública, hay suficiente información al alcance de todos que se puede analizar a simple vista, y otra que requiere un desglose de datos más profundo.

¿Concurso de popularidad?

Existe una falsa creencia entorno a las redes sociales que indica que cuantos más seguidores tiene una persona, más popular es en la red y más personas ven sus mensajes. Esto no es necesariamente cierto por dos motivos básicos. Primero, los seguidores pueden comprarse fácilmente, mediante promociones que las mismas redes ofrecen, o en el “mercado negro” donde por no mucho dinero se pueden conseguir cientos y miles de seguidores falsos. Segundo, aunque la comunidad de una persona sea muy grande en seguidores y estos sean reales, es posible que la comunidad no esté tan enganchada con los mensajes y no interactúe tanto como podría esperarse.

Luis Lacalle Pou es el precandidato con más seguidores en Twitter (126.090). Le sigue Jorge Larrañaga (109.498) y Daniel Martínez en tercer lugar (79.734). Los tres menos seguidos son Fernando Carotta, del Partido de la Gente (2.998), Edgardo Martínez Zimarioff (494) y Pedro José Etchegaray (85), ambos del Partido Colorado.*

Qué son y cómo se reparten las interacciones

La capacidad de generar interacciones es una de las grandes ambiciones de cualquier persona que trabaje con redes sociales, pero, ¿qué son? La interacción es el conjunto de acciones cuantificables que los seguidores realizan en las publicaciones: me gusta, retuit (cuando el usuario comparte un tuit ajeno en su propia cuenta), respuesta, ver una foto, un video o hacer click en un enlace. Un número de interacción alto significa que la audiencia de una cuenta está “enganchada” con el contenido: le interesa, le genera ganas de conversar, lo inspira lo suficiente para compartirlo con sus seguidores y, por tanto, tiene más posibilidades de trascender la red y viralizarse.



De analizar los datos públicos disponibles se desprende que, en lo que va del 2019, el precandidato con más interacciones en Twitter es Ernesto Talvi, muy por encima de todo el resto, con un total de 251.180 interacciones. Le sigue Luis Lacalle Pou (169.023) y Carolina Cosse (108.284) en tercer lugar.

Las interacciones de la cuenta personal de Talvi muestran una cifra excepcional y muy por encima de la media para un político con una comunidad relativamente pequeña. La curva de crecimiento en interacciones en Twitter parece acompañar su crecimiento en intención de voto en las últimas encuestas, que lo dan como favorito dentro de su partido. El precandidato no invierte dinero en Twitter porque hacerlo “se opone a la lógica y a la dinámica de esta red social. Lo que más nos importa, tanto al equipo como a Talvi, es mantenerse auténtico y que los contenidos con más interacciones sean el resultado de reacciones genuinas y no impulsadas por la inversión”, dijeron a El País desde el equipo de comunicación del sector Ciudadanos.



Los tuits de la cuenta de Talvi son publicados desde diversas plataformas, según un relevamiento del departamento de Audiencias de El País: Hoostuite (un software de gestión de redes sociales), iPhone, Android, iPad y Twitter de Escritorio. El uso de múltiples plataformas sugiere que más de una persona se encarga de publicar los mensajes, aunque desde Ciudadanos lo niegan: “Ernesto usa Hootsuite y Iphone. Él maneja su cuenta de Twitter. El objetivo de Talvi es comunicarse directamente con la gente” y “el equipo contribuye con asesoramiento”, aseguran.

iPhone, el dispositivo favorito

Para realizar este informe se descargaron los últimos 3.000 tuits de cada precandidato y del análisis de los datos de estos mensajes se puede establecer desde qué dispositivo o plataforma fueron enviados.

El dispositivo favorito, por lejos y sin diferencia entre partidos, es el iPhone. José Amorín Batlle, Luis Lacalle Pou y Mario Bergara son quienes más utilizan el teléfono de Apple para tuitear. Solo dos precandidatos no usan un iPhone para enviar mensajes a Twitter: tanto Óscar Andrade como Fernando Carotta utilizan solamente un celular Android como dispositivo móvil. Larrañaga destaca como el que más usa la tableta de Apple, el iPad.

La interfaz de escritorio de Twitter se perfila como la herramienta más frecuente en general para enviar mensajes desde una computadora. Martínez, Lacalle Pou y Novick utilizan además la plataforma de posteo y programación Tweetdeck. Por su parte, Talvi prefiere Hootsuite, otra conocida herramienta de gestión de redes sociales.

Fotos, el contenido más exitoso

Si bien Twitter nació como una red en la que el texto es el protagonista, con el tiempo los elementos multimedia ganaron gran espacio y son clave a la hora de generar interacciones debido a su gran impacto visual.

Las fotos generaron el 41% de las interacciones de los precandidatos. Los tuits con enlaces o solo texto están empatados con un 24 y 23% respectivamente, mientras que el video es el contenido que menos rindió a los políticos, con solo un 12% del total de interacciones.

Quién tuitea más y cómo responde la comunidad

Hay dos variables que permiten analizar la actividad de los precandidatos en Twitter así como su impacto. Por un lado, la media de posteos diarios, que se calcula dividiendo la cantidad de tuits totales entre los días del período, devela que el precandidato más activo en la red social es José Amorín Batlle (3.29 tuits por día), le sigue Ernesto Talvi (2.76) y Enrique Antía (2.3) en tercer lugar. El ranking de los que menos tuitean es encabezado por Edgardo Novick (0.38 por día), seguido de José Etchegaray (0.4) y Mario Bergara (0.6).

El ratio de interacción es el total de interacciones de una cuenta dividido entre su cantidad de seguidores. Con este número se puede saber qué tan bien responde la comunidad de un precandidato, independientemente de la cantidad de personas que lo sigan. Teniendo en cuenta este dato, Mario Bergara sobresale sobre el resto con un ratio de 6.11. Esto significa que si bien Bergara es de los que menos tuitea, cuando lo hace, genera más repercusión entre sus seguidores que el resto, en proporción. Jorge Larrañaga es quien tiene la comunidad menos interactiva en relación al total de seguidores, con un ratio de 0.26, seguido de Lacalle Pou, con un 0.36.

¿A qué se deben estos números? Un gran número de seguidores, aunque deseable, no necesariamente implica una comunidad más "enganchada" con el contenido. Todas las cuentas de Twitter tienen un porcentaje de comunidad que está "dormida", a quienes vamos a llamar seguidores inactivos.

Los seguidores inactivos: qué son y cómo se miden

Estos seguidores, mal llamados "falsos" (no todos los son), son un porcentaje de audiencia que no ve ni interactúa con los tuits de la cuenta que sigue. Los motivos por los que esto ocurre pueden ser varios: porque son spam, bots, o simplemente porque ya no están activos en Twitter.



Una herramienta llamada SparkToro se especializa en determinar con metodología estadística el porcentaje de seguidores inactivos de una cuenta de Twitter. ¿Cómo lo hace? Toma una muestra aleatoria de hasta 2.000 cuentas que siguen a determinado usuario, luego analiza más de 25 factores que indican si esas cuentas son spam , bots, o cuentas de "baja calidad". Algunos de estos factores son: relación extraña entre seguidos/seguidores, tuiteo sospechosamente excesivo, cuentas sin imagen de perfil ni descripción, o sin actividad hace más de 120 días, entre otros.



Según los datos, la comunidad de Jorge Larrañaga tiene el mayor porcentaje de seguidores inactivos (64%). Este número, si bien es una estimación estadística, explica por qué es el precandidato con menor ratio de interacción. Lacalle Pou tiene un 63% de seguidores inactivos y Daniel Martínez 58.6%. Ellos tres son, recordemos, los más seguidos. Las cuentas con menos porcentaje de seguidores inactivos son las de Fernando Carotta (10.8%), Mario Bergara (19.9%) y Juan Sartori (20.8%). Esto significa que quienes siguen a estos candidatos son más propensos a interactuar con sus mensajes.

Las conexiones de la red política

En el siguiente diagrama interactivo puede verse quién sigue a quién entre los precandidatos.

Los discursos en Twitter

Utilizando los últimos 3.000 tuits de los precandidatos* se hizo un cruzamiento de información para determinar cuánto énfasis le da cada uno a las siguientes áreas temáticas: seguridad ciudadana, educación, empleo, elecciones, economía, Mides, UPM, sindicatos y déficit fiscal.

De los datos se desprende que el tema más frecuente en general es la seguridad ciudadana, todos los precandidatos lo han mencionado alguna vez. Larrañaga y Lacalle Pou son quienes más hablan sobre el tema, mientras que Carolina Cosse, Óscar Andrade y Fernando Carotta son los que lo mencionan con menos frecuencia. Daniel Martínez destaca como el único precandidato del Frente Amplio en hablar de seguridad con una frecuencia similar a la que lo hace Lacalle Pou.



El empleo es el segundo tema más mencionado por los precandidatos. Fernando Carotta y Óscar Andrade son quienes más mencionan asuntos relacionados con el empleo y el trabajo. Novick, Cosse y Lacalle Pou apenas hacen referencia en Twitter a este tema.

La educación aparece como el tercer tema más frecuente. Carolina Cosse es quien más habla sobre asuntos educativos, seguida de Sanguinetti y Juan Sartori. Carotta, Andrade y Antía son los que menos lo mencionan.

El déficit fiscal es el tema menos frecuente de todos, y quien más habla sobre él es Ernesto Talvi, quien además es el que más habla sobre economía. Los sindicatos y UPM cierran el top 3 de temas menos frecuentes, siendo Amorín Batlle el que más habla de ellos.

El ranking de los tuits más populares por precandidato

En lo que va del 2019, quienes disputan la interna de sus partidos han publicado miles de tuits, pero hubo varios que marcaron los discursos de cada uno por la popularidad que despertaron. Estos son los mensajes que más impacto tuvieron dentro de la red social, del menos al más popular.

#16 Pedro José Etchegaray (PC) Es el precandidato que menos despliegue presenta en Twitter. Un tuit donde llama a firmar contra la “bancarización obligatoria” es su mensaje con más interacciones.



Fecha: 3/04/2019

Me gusta: 4

Retuits: 5



Amigos, necesitamos vuestro apoyo. No es dinero, ni trabajo, ni mayores esfuerzos.

Si puedes y quieres, también síguenos en internet https://t.co/9ocRIxCWe1, en twitter @Etchegaray_MeR, en Instagram marcandoelrumbo.

Pedro Etchegaray.https://t.co/zEUQdEb1oM — Pedro José Etchegaray Avallone (@Etchegaray_MeR) 3 de abril de 2019

#15 Edgardo Martínez Zimarioff (PC) Cuestionó que algunos datos de la gestión pública fueran ocultados en el informe de Auditoría Interna de la Nación.



Fecha: 15/06/2019

Me gusta: 44

Retuits: 21



He terminado de leer el Informe de la Auditoría General de la Nación sobre las irregularidades del gobierno. En la mayoría de los casos se ocultan los datos con el cuento de "los impactos negativos" que tendría difundirlo. Los ciudadanos tenemos derecho a saber. @zimarioff — Martinez Zimarioff (@zimarioff) 15 de junio de 2019

#14 Fernando Carotta (PG) Compartió una noticia de El País y cuestionó la decisión de vallar la sucursal 19 de Junio del Brou durante la noche para evitar que personas en situación de calle duerman allí.



Fecha: 17/04/2019

Me gusta: 297

Retuits: 157



Vázquez preguntó hace años: ¿dónde dormirán los pobres esta noche? Y ahora que es Presidente desde el BROU le respondieron: acá no porque ensucian. Los felicito por su alta sensibilidad. De tanta inclusión financiera se olvidaron de la inclusión social.https://t.co/jLV7DGWjVj — Fernando Carotta Derudder (@fcarotta) 17 de abril de 2019

#13 Enrique Antía (PN) Destacó la labor del personal de limpieza de la Intendencia de Maldonado tras los festejos de fin de año en Piriápolis y Punta del Este.



Fecha: 1/01/2019

Me gusta: 807

Retuits: 132



Es 1 de enero y mientras la mayoría festejaba y luego descansaba, Maldonado cumplía para que todo amaneciera en condiciones para el disfrute de un nuevo día (imágenes de Piriápolis y Punta del Este) pic.twitter.com/IkL2i4tPxj — Ing. Agr. Enrique Antía (@Antia_Enrique) 1 de enero de 2019

#12 Carlos Iafigliola (PN) Anunció que se había alcanzado la cantidad de firmas necesaria para un pre referéndum para derogar la ley integral para personas transexuales, una acción que el precandidato y diputado llevó adelante junto al diputado nacionalista Álvaro Dastugue.



Fecha: 8/05/2019

Me gusta: 1.015

Retuits: 282



Me acaban de confirmar recién desde Corte Electoral, que fueron validadas las firmas que presentamos, alcanzamos el 2% que se necesitaba. Por tal razón anunció con gran alegria que : HABRÁ PRE REFERÉNDUM PARA DEROGAR LA LEY TRANS ! Gracias a los 70 mil uruguayos que respaldaron ! — Carlos Iafigliola (@CIafigliola) 8 de mayo de 2019

#11 José Amorín Batlle (PC) Destacó que su propuesta es “austeridad en serio” al criticar a Carolina Cosse por dar partidas a funcionarios de confianza antes de su renuncia como ministra de Industria.



Fecha: 23/01/2019

Me gusta: 840

Retuits: 473



Antes de irse de licencia y de renunciar para hacer campaña, Cosse (MPP-FA), entregó “partidas extras” a 30 funcionarios de su confianza



Perdieron el respeto por la plata de los uruguayos. Hay que hacer un #AjusteEstatal de verdad. Austeridad en serio. Se puede, #CambiarEsAhora pic.twitter.com/GQDnM6xzxf — José Amorín Batlle (@jgamorin) 23 de enero de 2019

#10 Juan Sartori (PN) Festejó en Londres junto a los hinchas del Sunderland -club del que es dueño- en la previa de la final de la Football League Trophy contra el Portsmouth. El video que publicó el precandidato en Twitter alcanzó las 36 mil reproducciones, pero su equipo cayó al día siguiente por penales.



Fecha: 9/02/2019

Me gusta: 1.468

Retuits: 238



En Londres, disfrutando y esperando junto a todos los hinchas del @SunderlandAFC la gran final de mañana. Muy contento de todo el cariño que estoy recibiendo. ¡Ojalá que mañana podamos festejar nuevamente con una victoria! pic.twitter.com/cgZMdcKndn — Juan Sartori (@JuanSartoriUY) 31 de marzo de 2019

#9 Edgardo Novick (PG)

Se expresó luego de la -no exenta de polémica- rendición de cuentas que el presidente Vázquez brindó en Antel Arena, con un comentario sugerente sobre las cifras.



Fecha: 1/03/2019

Me gusta: 1.609

Retuits: 357



Vázquez me recordó una frase del Cr. Damiani: “Los números no mienten, mienten los que los hacen”. — Edgardo Novick (@EdgardoNovick) 2 de marzo de 2019

#8 Jorge Larrañaga (PN) Se solidarizó con su contrincante interno Luis Lacalle Pou luego de que la ministra de educación María Julia Muñoz dijera que el precandidato “entró al Parlamento por los votos de su mamá” y que “no sabe sacar un boleto”.



Fecha: 9/02/2019

Me gusta: 1.612

Retuits: 400



El FA perdió la capacidad de ilusionar, apela a descalificar. Mi solidaridad con @LuisLacallePou

El FA hace campaña cargada de prejuicios. Cuando no son prejuicios ideológicos son prejuicios culturales. Debatan propuestas, ideas, no a las personas. — Jorge Larrañaga (@jorgewlarranaga) 9 de febrero de 2019

#7 Daniel Martínez (FA) Respaldó la decisión de Tabaré Vázquez de cesar a la cúpula del Ejército que investigó el caso Gavazzo y pedir la renuncia del ministro y el viceministro de Defensa.



Fecha: 1/04/2019

Me gusta: 2.486

Retuits: 381



Mi total y absoluto respaldo a la decisión del Presidente Tabaré Vázquez.

Para gobernar hay que tener valentía política y la convicción que a la democracia se la defiende actuando con firmeza en los momentos difíciles. La lucha por los derechos humanos es una lucha permanente. — Ing. Daniel Martínez (@Dmartinez_uy) 1 de abril de 2019

#6 Óscar Andrade (FA) En la previa de su debate televisivo con Ernesto Talvi, agradeció la disposición de colaborar de su contrincante interno Mario Bergara, resaltando que la actitud “construía” Frente Amplio.



Fecha: 13/06/2019

Me gusta: 2.877

Retuits: 304



Llego el día.

Antes del debate quiero agradecer publicamente el gesto de @Mario_Bergara que no solo salió públicamente a respaldar, sino que además llamó para ofrecer apoyo.

Competimos en la interna, pero vaya gesto de grandeza

Esas actitudes construyen Frente Amplio. — Oscar Andrade (@Oandradelallana) 13 de junio de 2019

#5 Luis Lacalle Pou (PN) Aludió sin nombrar a “algunos” precandidatos y gobernantes del Frente Amplio por atacar y descalificar y sentenció: “Están con miedo”. El tuit fue publicado luego de que Carolina Cosse dijera que quienes viven en barrios privados se encuentran “encerrados en un ámbito diferente” y no viven en “sociedad”.



Fecha: 15/05/2019

Me gusta: 2.524

Retuits: 727



Algunos precandidatos y gobernantes del Frente Amplio están nerviosos. Atacan y descalifican una y otra vez. No pueden defender su gestión.

Están con miedo de dejar el poder porque saben bien lo que hicieron. — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) 14 de marzo de 2019

#4 Carolina Cosse (FA) Agradeció la concurrencia a la séptima final de la Liga Uruguaya de Básquetbol, disputada en el Antel Arena, en la que Aguada venció a Malvín y consiguió su noveno título. El Antel Arena, proyecto que se gestó cuando Cosse presidía la empresa pública, estuvo en el blanco de las críticas a raíz del costo final de la obra.



Fecha: 5/06/2019

Me gusta: 3.521

Retuits: 361



Agradecida por tantas muestras de cariño. La verdad es que me han dado tanto palo por el Antel Arena, que ver tanta gente disfrutándolo es un mimo para el alma y me da mucha fuerza para seguir adelante. pic.twitter.com/bPfG9iHp48 — Carolina Cosse (@CosseCarolina) 6 de junio de 2019

#3 Mario Bergara (FA) Criticó a los senadores de la oposición por no votar la venia que supondría el pase a retiro de los cuatro generales que integraron el tribunal de honor que juzgó a Gavazzo, hecho que provocó que dicha venia no se aprobara.



Fecha: 15/05/2019

Me gusta: 3.199

Retuits: 759



Vergüenza que en el Senado solo el Frente Amplio haya votado la destitución de los militares que avalaron el relato macabro de Gavazzo. Triste día para nuestro sistema político. — Mario Bergara (@Mario_Bergara) 15 de mayo de 2019

#2 Ernesto Talvi (PC) Ironizó sobre una polémica frase de José Mujica. El expresidente había afirmado que "no hay que ponerse delante de las tanquetas" al ser preguntado sobre los civiles venezolanos que fueron atropellados por una tanqueta del gobierno de Nicolás Maduro. Tras las críticas y reacciones, Mujica aclaró sus dichos y explicó que su intención no fue “justificar nada”. El video con las declaraciones de Mujica que compartió Talvi cosechó más de 78 mil reproducciones.



Fecha: 1/05/2019

Me gusta: 3.347

Retuits: 1.409



No hay que pararse delante de las tanquetas, ni poner la cabeza cuando viene un garrotazo, ni usar los pulmones cuando tiran gases, ni estar de pie cuando viene una bala. No hay que salir a la calle sin permiso ni decir en voz alta “dictadura”. pic.twitter.com/0HMeS6tLSJ — Ernesto Talvi (@ernesto_talvi) 1 de mayo de 2019

#1 Julio María Sanguinetti (PC) Criticó la decisión del gobierno de permanecer “neutral” en la crisis política de Venezuela. “Eso es complicidad con la dictadura”, sentenció y produjo el tuit con más interacciones totales entre los precandidatos en 2019. Un mes más tarde, Sanguinetti haría oficial su precandidatura a la presidencia.



Fecha: 1/02/2019

Me gusta: 12.925

Retuits: 6.831



Que el Uruguay se declare neutral ante una dictadura y que vaya a buscar otros países neutrales para intentar mediar un diálogo, no tiene ningún sentido. Eso es complicidad con la dictadura. — Julio Ma Sanguinetti (@JMaSanguinetti) 1 de febrero de 2019

Como puede observarse en el ranking, la gran mayoría de estos mensajes se convirtieron en noticias en sí mismas, generando repercusiones políticas y, en muchos casos, marcaron el perfil de la campaña de cada precandidato. Unos utilizan la red para difundir propuestas, otros para fustigar a sus contrincantes. Agradecen y se lamentan por diversos motivos. Algunos de los mensajes más populares son mensajes de fraternidad entre candidatos, lo que demuestra que los seguidores de esos políticos reaccionan positivamente a esas muestras de unidad.



Según indican las encuestas, los precandidatos con más posibilidades de convertirse en el próximo presidente de Uruguay están entre los dueños de las cuentas de Twitter relevadas en este informe. No está demás seguirlos y prestar atención a lo que allí dicen.



ESPECIAL Para saber más Elecciones 2019: encuestas, noticias, frases, entrevistas, imágenes, videos de la campaña electoral en Uruguay y los perfiles de todos los candidatos los encontrás en nuestro especial Uruguay Vota.

*Los datos relevados solo incluyen a los precandidatos que disputan el liderazgo de sus partidos. Los partidos con candidato presidencial ya definido no fueron incluidos.

*Debido a la escasez de actividad y mensajes en las cuentas de Twitter de Pedro José Etchegaray y Edgardo Martínez Zimarioff, no pudieron procesarse datos de ellos para algunos de los gráficos de este informe.