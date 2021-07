Audios revelan órdenes de la intendencia a la dirección periodística de TV Ciudad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Comunicaciones de la Intendencia de Montevideo, Ana de Rogatis, envió en reiteradas ocasiones mensajes a los encargados de transmisión de TV Ciudad para definir contenidos a transmitir, según se desprende de una serie de audios publicados por El Observador en los que, en al menos uno de ellos, finaliza diciendo: "Órdenes de la intendenta". El País confirmó la existencia de los audios, y según supo, los mismos se encuentran en poder de varias personas.

El contenido de uno de los audios difundidos refiere al día del fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez cuando De Rogatis informa que al material de TV Ciudad para la cobertura del hecho ella sumará otro. "Yo les voy a mandar un material mío de dos minutos y otro de veinte minutos. El material de ustedes más estos dos es lo que se va a pasar en la transmisión durante el duelo nacional. Órdenes de la intendenta", dice una de las grabaciones.



En otro de los registros, De Rogatis indica que se debe colocar un lazo negro en TV Ciudad en señal de luto por la muerte de Vázquez y también señala que es porque la llamó Carolina Cosse. También ofrece que su pareja, la senadora frenteamplista Silvia Nane, pase a retirar las llaves del canal (que estaba cerrado debido a la situación sanitaria derivada del COVID-19) y lleve al empleado encargado de poner el lazo en el canal municipal.

Al ser consultada por El Observador respecto a los audios, la directora de Comunicación de la intendencia dijo que no sabía a qué se referían y que no recuerda los contenidos emitidos el día de la muerte de Vázquez. "No recuerdo ese momento y sería la única persona que tendría cerca, porque nos parecía de orden tener un lazo porque se murió el presidente", señaló.

En abril, consultada por Desayunos Informales sobre la posibilidad de tener un programa alineado a un partido político dentro de TV Ciudad, Cosse respondió: "Yo creo en la libertad de prensa y en la libertad de expresión". "Yo no me voy a meter a decirles a los periodistas lo que tienen que decir, ni a quién tienen que llamar ni cómo tienen que pensar. Para nada", reafirmó. "Es un tema básico de libertad de prensa y de expresión, que lo defiendo y lo defenderé en cualquier canal y cualquier medio".

En una entrevista con El Observador tras su salida del canal, el exdirector general de TV Ciudad, Federico Dalmaud, dijo: "Los únicos diálogos que tuve eran basados en directivas que venían como órdenes". Y especificó: "'Hay que hacer tal cosa, poner esto, sacar lo otro'. Eran directivas de programación desde la intendencia. No funciona así. Un canal de televisión pública —o al modelo que aspiro— es independiente. Ponete a pensar: en dos meses no tenés nunca una reunión de transición, y lo único que te viene es: 'hay que hacer esto', 'cambiar lo otro'".