"No tuvieron en cuenta estudios" en proyecto de hotel deluxe en Rocha, dice Liberoff

El senador frenteamplista y exministro de Turismo Benjamín Liberoff respondió a los dichos del intendente de Rocha, Alejo Umpiérrez, por señalar que la licitación fallida por hotel cinco estrellas en Rocha fue en intento de "no repetir lo que pasó en 2005" cuando una "empresa especuladora ganó la licitación y lo que hizo fue salir a buscar un inversión al mundo con la concesión en la mano". "Cuando las nuevas autoridades realizan el llamado ni siquiera se tomaron el trabajo de ver qué era lo que había como antecedente en el departamento", expresó Liberoff.

El exministro detalló que el caso de 2005 al que hizo referencia Umpiérrez fue una propuesta para la zona de La Esmeralda que dejó planteada el expresidente Jorge Batlle y Tabaré Vázquez retomó al inicio de su mandato. "Ese proyecto nunca se materializó y no avanzó en presentar nada concreto", puntualizó Liberoff en diálogo con "Doble Click" de FM Del Sol.



Liberoff detalló estudios que hubo previamente para futuras obras en Rocha, como el plan "para la zona de Santa Teresa junto al Ministerio de Defensa y la facultad de Arquitectura" que dispusiera los lineamientos "para no vulnerar un sector delicado de la costa".



"También se hizo todo un estudio del que surgió la reglamentación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del que también formó parte la zona costera", agregó. "Con base en eso, en 2020 y con pandemia, dijimos que este proyecto, al ser un llamado de esas características, no tenía en cuenta ninguno de esos elementos y tenía un “planteo voluntarista”. Es decir, no tuvieron los estudios, ni se hizo nada para encuadrar en qué característica se hace".

En esa línea, el senador expresó que "en setiembre de 2020 el cambio en la tendencia de los casinos en el mundo ya estaba dado, era un dato sabido".



"Cuando uno va a emprender un proyecto de la magnitud que se anunció se supone que tiene atrás un estudio que asegure que el llamado tiene mercado y relación con los cuidados que hay que tener en la zona", cerró.