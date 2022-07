Turismo ejecutó un 63% de su presupuesto de 2021; "obviamente" fue por la pandemia, dice Monzeglio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, aseguró que la cartera tomó "una decisión de responsabilidad" y "con el mismo presupuesto" que en 2021 programará la publicidad y promoción de la temporada. Según un informe publicado por el semanario Búsqueda, el ministerio ejecutó $ 439 millones de un presupuesto de $ 698 millones, a saber, un 63% del crédito que tenía. Monzeglio aseguró que "obviamente" esto se dio por la pandemia.

"La oposición y sectores, que pueden generar una crítica, hacen algunas desmedidas. Hace un año se nos llegó a preguntar por qué no habíamos hecho viajes de turismo social con ancianos cuando estaban recluidos y muchísimos fallecieron en casas de salud; por qué no habíamos hecho viajes para niños, cuando las escuelas estaban cerradas", detalló en diálogo con Punto de Encuentro (Universal).



"Vamos a repetir el presupuesto del año anterior, buscar ideas y recursos", enfatizó Monzeglio, y aseguró que más que en la publicidad, la cartera cree en la "promoción". Puso por ejemplo la celebración de las finales de la copa Sudamericana y la Copa Libertadores, así como el congreso de la Unesco, eventos que se logró traer al país y "no vinieron por la publicidad".



Para Monzeglio no hay duda que se podrá hacer "una buena campaña" de publicidad en la región para potenciar el arribo de turistas. Días atrás ya adelantó que para la próxima temporada de cruceros hay confirmados 171 toques de buques en Montevideo y 57 en Punta del Este. "Estas no son simples ‘reservas’. Para poder garantizarse esos lugares en nuestras costas, las compañías deben depositar una importante suma de dinero", explicó.