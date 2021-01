Turismo denuncia irregularidades en compra de lancha que hizo el anterior gobierno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El subsecretario del Ministerio de Turismo, Remo Monzeglio, brindó una conferencia de prensa este miércoles en Maldonado en la que denunció irregularidades vinculadas a la compra de una lancha que realizó la anterior administración. Esta embarcación -según la licitación- debía ser nueva y armada en Uruguay, algo que, de acuerdo a las actuales autoridades, no se cumplió.

El Ministerio de Turismo compró en 2016 una lancha de unos U$S 42.000 a través del "programa Pájaros Pintados", tras acordar con la Intendencia de Paysandú que iba a ser destinada para realizar paseos turísticos. Este programa, que recibe fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinó ese monto a la comuna sanducera. Dicha administración - frenteamplista por aquél entonces - llamó a una licitación para adquirir una lancha nueva.



Una vez se compró la lancha esta no podía navegar, y se esgrimieron una serie de "excusas", - según dijeron fuentes desde el Ministerio de Turismo a El País -. La misma debería haber comenzado a operar en 2016.



Posteriormente solicitaron formalmente al intendente saliente, Mario Díaz, que informara a la cartera por qué la lancha no había comenzado a operar. Tras hallar determinadas pruebas, el Ministerio de Turismo realizó una denuncia ante la Fiscalía.



"Cuando se fue a hacer la matrícula de cabotaje de la lancha, Pájaros Pintados III, que se hizo el 8 de julio de 2019 –cuatro años hacía que esa lancha no navegaba- lo hacen ante el prefecto del puerto de Paysandú y nos encontramos que la lancha se matricula con el nombre de Pájaros Pintados III para tráfico a nombre de la Intendencia de Paysandú", dijo Monzeglio, quien agregó que un funcionario del gobierno de ese departamento fue a matricularla.

"Cuando tienen que declarar si había un nombre anterior la intendencia declara que sí, que era de bandera anterior uruguaya, que estaba dirigida al tránsito de pasajeros", comentó, y añadió que "increíblemente dice que fue construida en Argentina, cuando notoriamente el astillero que ganó la licitación para construirla está en el departamento de Salto, que hasta prueba contraria está en la República Oriental del Uruguay".