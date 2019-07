Tupabandas: ladrón que estuvo preso 12 años dijo que 30% de lo robado fue para el 26 de Marzo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jorge Rodríguez Casanova integró una banda de ladrones que asaltaba desde cambios hasta remesas. En 1998 fue detenido y apresado durante 12 años (ocho años sin imputación fiscal y 11 años sin condena) “por asociación para delinquir especialmente agravada por conformación de banda armada, con siete delitos de rapiña agravados por la reiteración real”. Hoy, en entrevista con El Observador y previo a la publicación de su libro “Historia de una tupabanda. Un testimonio personal”, reveló que integró una tupabanda y que parte del dinero robado fue para la agrupación de izquierda 26 de Marzo.

El senador Pedro Bordaberry publicó en Twitter que hace dos años pidió investigar las tupabandas en democracia, pero “el Frente Amplio lo impidió”. Tras este relato cree que hay “necesidad de investigar”.



Esto que informe @ObservadorUY hoy es tremendo; hace 2 años en el Senado el Frente Amplio impidió que se instale una Comisión Investigadora sobre las tupabandas en Democracia; esto ahora confirma la necesidad de investigar https://t.co/HLw1or06lU — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 27, 2019

La banda de Rodríguez Casanova estaba conformada también por Augusto Maffei Morlán y Luis Alberto Oriol Ronchevich, que tenían vínculo con el MLN, según el entrevistado. El plan era “imponer una clara superioridad en las armas” que, de acuerdo a Rodríguez Casanova, las conseguía Morlán Maffei a través de “los anarquistas”.



Cuando ingresó a la banda, en 1997, dijo que le explicaron que un 30% del dinero robado debía ser dado a “la Orga”, que él consideraba que “éramos nosotros mismos: que era un dinero para abogados, para comprar más armamentos”. Sin embargo, luego "después de haber hecho un par de asaltos más, ya Oriol empezó a sentir un poco de desconfianza y empezó a llevar él mismo el dinero. Y yo lo trasladé en mi vehículo hasta la sede del 26 de Marzo de la calle Durazno, entre Paraguay e Ibicuy" por lo que, dice: "Me di cuenta que 'la Orga' era otra cosa y que era una tupabanda porque

entregábamos la plata al 26 de Marzo, llamada tupabanda con total razón".



Jorge Zabalza, según Rodríguez Casanova, recibía dinero por los asaltos. Y también cree que José Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro tenían un vínculo con la tupabanda, ya que pasaron un día por su guarida y saludaron a todos los que la integraban. “Yo no puedo afirmar 100% que Mujica formaba parte de la Orga o que Fernández Huidobro la integró. Sí puedo sospechar en un 100%”, dijo a propósito del tema.



Sin embargo, varios extupamaros negaron a El Observador el vínculo denunciado por Jorge Rodríguez Casanova. “No es cierto que fuera a buscar plata en el bar Pedrín, ni que me dieran plata en una sede del 26 de Marzo”, dijo Zabalza y explicó que nunca tuvo vínculo cercano con el movimiento. Eduardo Rubio expresó que “es totalmente falso. Nosotros ya estábamos separados del MLN desde la salida de la dictadura. No teníamos nada que ver, mal podemos tener relación con algo llamado ‘tupabanda’”. Al expresidente José Mujica no se lo pudo consultar.