Tribunal dividido por fallo sobre Lorenzo y Calloia

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno, que analiza si condena o absuelve a Fernando Calloia y a Fernando Lorenzo por el delito de abuso de funciones, votó dividido.

El caso determinará un sorteo y la integración al tribunal de un ministro que se desempeña en otro.

No trascendió si las diferencia es sobre la tipificación para ambos acusados o sobre la declaración de inocencia para uno y la imputación para el otro. Como se trata de una sentencia definitiva, el tribunal necesita tres votos de ministros a favor de una postura o de otra.

Debate

El 4 abril de 2014, la Justicia dispuso el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia por un delito de abuso de funciones en calidad de autores. El abogado de Calloia, Gonzalo Fernández, apeló ese procesamiento y Lorenzo pidió a sus defensores, Amadeo Otatti y Mario Spagenberg, que no lo hicieran.

El 13 de octubre de 2014, el Tribunal de Apelaciones de 1er Turno revocó el auto de procesamiento de Calloia y dispuso la clausura del sumario. Ese tribunal estaba integrado por los ministros Alberto Reyes, Sergio Torres y Rolando Vomero.

Reyes y Vomero apoyaron la revocación del procesamiento de Calloia por abuso de funciones, mientras que Torres entendía que se debía mantener.

La entonces fiscal especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, María de los Ángeles Camiño, presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la que confirmó el procesamiento de primera instancia de Calloia.

Posteriormente, el caso volvió al Juzgado para definir la condena de Calloia y Lorenzo.

Según informó El País en diciembre de 2017, la jueza especializada en Crimen Organizado, María Helena Mainard, decidió no hacer lugar al pedido del fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, quien había solicitado la condena de Lorenzo por el delito de abuso de funciones en el caso Pluna.

A juicio de Mainard, no había elementos para condenar a Lorenzo por el otorgamiento del aval bancario a Cosmo por US$ 14 millones para presentarse a la subasta de los siete aviones de Pluna.

El fiscal Pacheco apeló por considerar que Lorenzo, al igual que Calloia, era responsable del otorgamiento de ese aval por parte del Banco República.

El expediente volvió al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1er Turno para que se expidiera sobre la condena o la absolución de ambos acusados.

La integración de dicho cuerpo ya no era la misma. Vomero se había jubilado. En su lugar ingresó la ministra Graciela Gatti.

Luego de estudiar el expediente, los ministros votaron en un sobre y hubo una discordia. No se sabe si Gatti se plegó a la posición jurídica de Reyes y Torres quedó como ministro discorde. O, en cambio, Gatti hizo mayoría con Torres y quien quedó como discorde fue Reyes. No trascendió el nombre del ministro que votó diferente a sus dos compañeros. Tampoco se supo en qué consistió la discordia entre los ministros del Tribunal. Es posible que las diferencias se deban a la acusación por abuso de funciones a uno de los imputados y la declaración de inocencia del otro. O sobre los dos.

El miércoles 20, los abogados de la causa fueron notificados que el próximo martes 26 se va a realizar un sorteo entre los ministros de otros tribunales penales para elegir uno, porque la sentencia definitiva necesita tener tres votos.

Ello significa que la decisión está abierta. En caso de que dos ministros se pronuncien por la absolución de Calloia y de Lorenzo y otros dos por la condena, será necesario hacer un nuevo llamado hasta que tres ministros tengan una misma posición sobre el caso.

Según fuentes judiciales, el nuevo integrante tendrá un plazo de 60 días para pronunciarse porque se trata de un caso que se sigue bajo las pautas procesales del viejo Código. En caso de que fuera por el nuevo código, el plazo sería de 20 días.

De todas formas, en la etapa de deliberación anterior a la sentencia, un ministro podría convencer a otro y este cambiar su voto. No obstante, la resolución del tribunal no cerrará el caso. Queda abierta la posibilidad de que la Suprema Corte analice si Calloia y Lorenzo son culpables o inocentes.



Un remate con vaivenes y que expuso al “caballero de la derecha”

El 5 de julio de 2012, el Poder Ejecutivo resolvió liquidar Pluna S.A., única aerolínea de bandera nacional con 75 años de historia.

El remate se fijó para el 12 de setiembre de 2012 y fue postergado por razones de oportunidad y promoción a un mayor número de interesados para el 1° de octubre de ese año. Es así que la empresa Cosmo S.L. se presentó en el acto de remate de las siete aeronaves CRJ 900 Bombardier, de la ex Pluna S.A.

El único oferente y mejor postor fue el denominado por el rematador “caballero de la derecha”, individualizado luego como Antonio C. Sánchez por Pablo Seitún, encargado de labrar el acta. El mejor postor resultó ser Hernán Antonio Calvo Sánchez, de nacionalidad española. En febrero de 2015, en un juicio por haberes que le hizo su exabogado, Daniel Rocca, el empresario López Mena reconoció públicamente los vínculos entre él, Boston Seguros y Calvo Sánchez.

López mena ganó juicio al Banco República

En 2013, el empresario naviero Juan Carlos López Mena inició un juicio contra el Banco República. Entendió que no debía pagar el aval por US$ 14 millones que el banco otorgó a la empresa Cosmo para que se presentara al remate de los aviones Bombardier de Pluna. A las 8:00 horas del martes 19, el juez civil Guzmán López Montemurro, amparó parcialmente la demanda del empresario. Declaró que no corresponde el pago del saldo pendiente con motivo del acuerdo. Y condenó al Banco República a devolver al empresario las sumas que ya fueron abonadas, más intereses. El BROU apelará.