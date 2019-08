Uno de cada tres uruguayos todavía tiene en duda su voto para las elecciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A dos meses de las elecciones, cerca de un tercio de la ciudadanía no ha definido plenamente su voto, según una encuesta de Opción Consultores divulgada este miércoles en Telenoche. Algunos tienen una opción tentativa pero no están seguros, otros están indecisos y un tercer grupo aún consideró las opciones en juego.

Se trata de unos 750.000 votantes y la consultora advierte que, por la magnitud de esa cifra, “se impone cautela al proyectar el desenlace electoral, ya sea en la disputa entre oficialismo y oposición, así como en la competencia al interior de la oposición”.

La encuesta indica que el 66% de los votantes está seguro de cuál será su voto, mientras un 18% ya escogió un partido pero podría cambiar su voto (la consultora los presenta como “inseguros”) y un 16% está “indefinido”, es decir, declara no saber qué votará o lo hará en blanco o anulado. Este sector, según Opción, es “el de más incierto comportamiento pues no manifiesta preferencia explícita”.



Pero el informe agrega que, en realidad, el segmento “estrictamente indefinido” ronda el 12 o 13%, ya que un 3% votará en blanco o anulado y un pequeño grupo tiene preferencia pero no la manifiesta.