A tres meses de proclama, el campo pide respuestas

Ayer se cumplieron tres meses de que el ahora denominado movimiento "Un Solo Uruguay" —al que entonces se lo conocía como de los autoconvocados— se presentara en sociedad lanzando una proclama en la que denunció que el campo atraviesa una situación crítica y reclamó soluciones. Para celebrarlo, sus integrantes divulgaron en las redes sociales un video en el que califican al gobierno de "sordo" y lo acusan de estar "de espaldas a su gente".

En un video de poco más de un minuto los integrantes de "Un Solo Uruguay" dejaron sentado su malestar porque "nada ha cambiado" desde que oficializaron sus planteos.

"Dijimos que no somos competitivos y que las reglas de juego no son iguales para todos; dijimos que están cerrando empresas y que está aumentando el desempleo; dijimos que basta a los beneficios propios, sectoriales y político partidarios. Dijimos eso y lo vamos a seguir diciendo porque necesitamos soluciones, exigimos soluciones", dice una voz en off durante el video que muestra imágenes de las marchas, actos y protestas que el movimiento ha venido llevando a cabo en los últimos tres meses.

"Las empresas siguen cerrando, los trabajos se siguen perdiendo y los costos siguen aumentado. La gente no puede seguir esperando a un gobierno sordo y está de espaldas a su gente", agrega.

La arenga se cierra dicien-do: "Hagamos valer nuestra voz, que se sienta cada vez más fuerte y redoblemos los esfuerzos porque esto recién comienza".

Deudas.

El fin de semana, Guillermo Franchi, uno de los integrantes de la mesa coordinadora del movimiento, dijo a El País que la situación de endeudamiento de las empresas agrícolas y las conexas es tal que "en un mes y medio o dos" puede verificarse "una ruptura absoluta de la cadena de pagos.

Ayer el presidente del Banco República (BROU), Jorge Polgar, destacó en "En perspectiva" que la entidad ha tomado medidas para que unos 1.300 clientes agropecuarios con problemas de pago puedan refinanciar sus deudas por unos US$ 120 millones, y ofreció nuevos fondos para poder financiar las nuevas cosechas.

Si bien el funcionario aseguró que la decisión no responde a los planteos de "Un Solo Uruguay", sino a la política interna del banco estatal, aseguró que si hay clientes que no estén contemplados en esas medidas pero atraviesen problemas "acceden al BROU fundamentando el caso y con las precauciones de riesgo de parte del banco, acceden a refinanciaciones si es que las necesitan".

En cuanto los posibles riesgos que corre el BROU al aprobar estas refinanciaciones, Polgar sostuvo que "son los propios del negocio" bancario.