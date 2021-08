"Trataría de operar menos": Orsi contra Peña tras el fallido fideicomiso de Canelones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, apuntó este jueves contra el ministro de Ambiente, el colorado Adrián Peña, acusándolo de "operar" para impedir que tenga luz verde el fideicomiso para obras en la comuna canaria por unos US$ 80 millones.

En diálogo con "Punto de encuentro" (Radio Universal), Orsi fue consultado sobre los dichos de Peña, también dirigente canario, de que estaba observando contrataciones en la Intendencia de personas que "no salieron edil".

"Podemos entrar a hablar de cuánta gente entró a algunos ministerios, pero prefiero cerciorarme un poquito más, prefiero no entrar en eso, porque eso es embarrar la cancha", comenzó diciendo el jefe canario.



"Un ministro que se esté metiendo en la dinámica política de una interna de un departamento, o que haya dicho que el modelo del gobierno de Canelones está agotado. ¡Un ministro de Estado, dios me libre!", expresó. "Si la aclaro, oscurezco", deslizó.



No obstante, la respuesta de Orsi prosiguió poniendo más la marca. "Si a mí me pagan un sueldo como ministro y me tengo que encargar del Medio Ambiente y todo eso, yo le dedicaría un poquito más de tiempo a esas cosas, y trataría de operar menos", lanzó.



En esa línea, remarcó que un tema "de fondo" es que se "le dio un ministerio, y no se creó el Ministerio", afirmó. "Las oficinas del ministro estén muy cerquita del presidente, entonces se cruzan todos los días en el pasillo, y se ve que conversa demasiado con el presidente", dijo



Respecto a si cree que Peña es un operador, retrucó: "Estoy diciendo algo peor, no le dieron ministerio. No hay ministerio, ¿dónde está? No tiene edificio".

Por otra parte, sobre el fallido fideicomiso, planteó que "verticalismo más grande" que el que aplicó, a su entender, el Poder Ejecutivo para frenar el fideicomiso "nunca vio", y reiteró que un edil blanco les "ordenó que no votaran" el proyecto.



"'Si no se arregla en Rocha y Rio Negro, entonces en Canelones tampoco funciona', así fue la lógica que operó y creo que quedó clara", dijo y calificó de "muy mezquina" esta actitud.



"El concepto de 'vamos a tirarle a las orejas' a los ediles porque la intendencia (de Canelones) está endeudada es un concepto alejado de la realidad, o sea, falso", añadió en esa línea.