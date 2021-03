Traslado de la aduana del Chuy: tras tres meses, vuelve a su lugar de origen

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) informó que los funcionarios aduaneros en La Coronilla “retornaron a cumplir funciones en la Terminal del Chuy” tras una “lucha sindical”.

En diciembre, y tras el pedido de Alejo Umpiérrez, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tomó la decisión de trasladar la aduana del Chuy hacia La Coronilla.

El comunicado agregó, además, que “quedó en evidencia que la política llevada a cabo por la Dirección Nacional de Aduanas favoreció a los comercios de régimen de free shop en desmedro del cuidado sanitario de los funcionarios en particular y de la ciudadanía en general”.



Luego de 87 días, informan, se dio un paso atrás en la medida. “Escudados en prevenciones de índole sanitario, la Dirección Nacional de Aduanas -con el aval del Poder Ejecutivo-, promovió dicho traslado”, agregó y detalló que “este órgano administrativo nacional posee injerencia en el ingreso o egreso del territorio aduanero, o la circulación por el mismo de mercaderías, medios de transporte y unidades de carga, pero no de las personas y mucho menos de ejercer la superintendencia en materia de salud pública”.



“Hoy retornamos al lugar de dónde no deberíamos haber salido y a cumplir con las atribuciones propias de ejercer la vigilancia, prevención y represión de los ilícitos aduaneros”, culminó el comunicado