“No al trancazo”: el PI lanzó campaña para defender la LUC

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Anualmente, el Partido Independiente (PI) –uno de los integrantes de la coalición de gobierno- celebra la Junta Federal. Este año cumple 19 años y lanzaron la campaña para no derogar la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"No al trancazo" es el lema de la campaña que busca defender la LUC, creada por el actual gobierno y que en julio la Comisión Proreferéndum entregó las firmas necesarias para solicitar un referéndum que derogue 135 de sus artículos. Actualmente, la Corte Electoral se encuentra analizando cada una de las firmas que se presentaron.

El secretario del PI, Juan Carlos Rodríguez, manifestó que “quienes están detrás del referéndum agitan cucos, agitan fantasmas para poder conseguir ese poder que perdieron”; además dijo que “la LUC lleva meses de trabajo y, en realidad, todas las catástrofes anunciadas por sus detractores no las vemos, no están, no hay ni una (…) sino exactamente lo contrario”.



Mónica Bottero, directora de InMujeres, en tanto expresó que “la LUC se hizo pensando en lo que estaba reclamando la ciudadanía”. “Este es un estilo de gobernar por la transparencia, con el diálogo, es un estilo de gobernar diciendo que el que gobierna, gobierna. Y del otro lado tenemos esto, tenemos un trancazo, un cuestionamiento” y agregó que “quizá tengan que hacer una terapia para que se entienda que perdieron y que lo tienen que asumir. Y nosotros vamos a tener que ayudar a buena parte de la ciudadanía de bien que no está de acuerdo con la LUC y convencerla de que es una buena ley”.

El ministro de trabajo y seguridad actual, Pablo Mieres, también se expresó en el evento político y dijo que “la LUC es el cumplimiento a los compromisos de campaña, que es lo que corresponde cuando se le pide el voto a la gente". Y agregó: “Esa norma que se votó en el Parlamento con la mayoría ahora aparece cuestionada por parte de la oposición (…). Lo que está acá en cuestión es un plebiscito contra el gobierno y que busca desacreditar en conjunto la labor del gobierno que se ha realizado”.



Mieres, además, expresó que "la oposición no ha digerido su derrota y que quiere apurar los tiempos para tratar de generar un trancazo a la vida del país. Esa es la verdadera realidad".