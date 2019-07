Trabajadores de la Fábrica de Cementos denunciaron a la empresa por "reiterados incumplimientos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Las trabajadores de la Fábrica Nacional de Cementos, ubicada en Pan de Azúcar, denunciaron a la empresa por "reiterados incumplimientos" desde hace al menos cuatro años.

El dirigente del Sunca Maldonado, Fernando Correa, indicó al Pit-Cnt que el conflicto empezó en 2015 cuando desde la fábrica les dijeron a los funcionarios que no podrían "enfrentar el aumento salarial correspondiente".



Ambas partes llegaron a un acuerdo en el que se estableció que el pago del aumento de enero de ese año se haría en ocho cuotas trimestrales. Este trato fue incumplido por parte de la empresa ya que no realizó las últimas tres cuotas, explicó Correa.

El dirigente indicó además que no fue la única vez que la empresa incumplía ya que a partir de ese momento los aumentos no se pagaron como correspondían durante dos años más. De un 11% de aumento la empresa habría pagado "sólo el 2,95% correspondiente al índice de inflación y debe lo restante al día de la fecha", aseguró Correa.



"Ellos vienen atrasando el pago de las quincenas de manera sistemática, y ahora en este último período del conflicto, nos deben mayo, junio y la primera quincena de julio", indicó.

Los trabajadores agremiados en Sunca Maldonado consideran que "se agotaron todas las instancias de negociación colectiva", debido a la "intransigencia de la empresa". Es por este motivo que se decidió realizar una denuncia ante la inspección de trabajo por "incumplimiento de convenio colectivo", indicó el dirigente.



"El dueño nos dice que no va a cerrar y que no va a despedir a nadie más, porque ya hemos perdido unos 30 puestos de trabajo entre quienes optaron por irse y los que fueron dejados de lado", aseguró Correa y añadió: "Acá el problema es que no vemos perspectiva que esto mejore".