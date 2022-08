"Estamos totalmente saturados por la gente en situación de calle", dijo Cosse

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Nosotros tenemos equipos de convivencia que salen a recorrer, hemos duplicado nuestra capacidad (de respuesta) y estamos totalmente saturados por la gente en situación de calle, y eso no lo podemos hacer solos”, dijo este lunes la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, mientras se refería a la cooperación entre la intendencia y otras autoridades del Estado. También dijo que está “muy preocupada” por la situación de seguridad de la capital y del país en general.

“A través del 1950 5000 la gente puede hacer una denuncia, nosotros tenemos que ir con el Ministerio del Interior y en la medida que ellos aumenten su capacidad de respuesta nosotros podemos aumentarla también”, destacó en conferencia de prensa, en la que anunció el programa “Por tus ojos” en el marco del Plan ABC, en el cual se dará atención oftalmológica en las policlínicas de la intendencia y se otorgarán lentes gratis a niños.



La intendenta también se refirió al problema del narcotráfico.

“Con respecto a la situación en los barrios, nuestros equipos también la viven, porque nuestra presencia territorial es real. El plan ABC tiene todos componentes territoriales”, sostuvo. “Estamos en todos los barrios, y en algunos lugares nuestros equipos han tenido que retirarse”, agregó.



“Por lo tanto, creo que hay un grave problema de fondo de atención de la seguridad, y de fondo de lucha contra el narcotráfico. El narcotráfico tiene una cara que está en los barrios, por eso no hay que retirarse de los barrios. El Estado tiene que estar acompañando a la gente que está en los barrios, la gente honesta”, afirmó Cosse.

“Hay que estar con la gente para no dejarlos solos librados a la suerte de los criminales del narcotráfico”, definió.

También aseguró que “la otra cara que tiene el narcotráfico es la persecución de los líderes que arman el negocio”. “No ayuda mucho a esa persecución que en la LUC (Ley de Urgente Consideración) hubiera artículos que levantan el límite de transferencia de dinero, o sea que verdaderamente eso no ayudó”, acotó.



“Seguramente esos líderes del narcotráfico no viven en los barrios que atienden el ABC”, comentó la jerarca. “Así que estamos preocupados y estamos para ayudar. No nos retiramos de ningún lugar de Montevideo, salvo cuando en algún día hay riesgo de vida”, concluyó.