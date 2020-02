Topolansky: "Tenemos voluntad de integrar los entes, pero no es una caridad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora Lucía Topolansky se refirió a la negociación, sin avances, que el Partido Nacional y el Frente Amplio están manteniendo por los cargos en las empresas públicas y organismos de contralor.

Desde hace un par de semanas Topolansky, junto a Javier Miranda y Gonzalo Civila son los encargados de negociar con Álvaro Delgado, futuro secretario de la Presidencia, por los puestos en estos entes. Sin embargo por el momento no se ponen de acuerdo en la forma y la cantidad.

"Las negociaciones no se pueden hacer a 1.000 kilómetros por hora. Se planteó una negociación compleja donde se puso en el mismo paquete los cargos de los organismos de contralor que son la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas que requieren mayoría especial. Eso tranca todo", explicó Topolansky este jueves en Radio Carve.

"La negociación va a tener sus tiempos. En eso estamos. Nosotros tenemos voluntad de participar, porque nos interesa controlar, por la transparencia y las políticas públicas", agregó.



Además, Topolansky señaló: "Está la paradoja de que somos oposición, pero somos el partido más votado" y "como en estas proporciones cuentan los votos, la representatividad de la población, la negociación se complica".



Además insistió en que "no pasa tanto por los números, sino por los contenidos (...) No es un problema de números, es un problema de calidad".



La senadora hizo hincapié en que "hay una ansiedad en el gobierno electo" que le "llama la atención". "Que el presidente electo (Luis Lacalle Pou), que fue mucho tiempo parlamentario, no conozca los tiempos parlamentarios o se haya olvidado... Es una ansiedad que no lleva a nada", remarcó.



"Tenemos voluntad de integrar los entes, pero no es una caridad que están haciendo con nosotros. Es una responsabilidad republicana y democrática. Hay que discutir con los tiempos necesarios para acordar. No comparto esa ansiedad que se instaló. Tanto Lacalle Pou como Delgado conocen los tiempos parlamentarios, no son unos recién llegados", añadió.



Asimismo, Topolansky expresó que "como el gobierno electo tiene un acuerdo con cuatro partidos más, tiene dificultades para repartir".