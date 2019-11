Topolansky: "Sacamos algunas cuentas y precisaríamos unos seis puntos" para ganar

Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República y electa senadora para la próxima legislatura, dialogó con "Doble click" (Del Sol) y se refirió a la nueva estrategia que está realizando el Frente Amplio de cara al balotaje del próximo 24 de noviembre.

"Sacamos algunas cuentas y precisaríamos unos seis puntos y eso es lo que hemos salidos a conquistar. Si no pensáramos que pudiéramos conquistarlos, nos quedamos en nuestras casas", reflexionó.

En ese sentido, remarcó que "si uno piensa que va a perder, pierde".

Topolansky fue consultada sobre sus dichos de la semana pasada donde aseguró que "el primer año de gobierno de una coalición de derecha generará una enorme movilización social".

"Lo que yo dije es constatar un hecho", sostuvo y agregó: "Yo no estoy incitando a nada, tienen una imaginación frondosa si piensan que yo estuve pensando en otros escenarios que no le deseo al Uruguay. Si vos le sacás un derecho, ¿esa persona te va a aplaudir?".

Asimismo dijo que si alguien vincula "al escenario chileno que es el que estamos viviendo en estos días es de la imaginación y la responsabilidad de la persona que lo dice".

"Nosotros vamos a aceptar el resultado de la elección sea cual sea y vamos a trabajar en el Parlamento con la responsabilidad que hemos demostrado siendo oposición, añadió.

En ese sentido, dijo que el Frente Amplio "siempre está dispuesto a dialogar" y sumó: "Si la guerra que ellos instalaron, con una cierta agresividad hacia nosotros y que da la impresión que no existimos, esa será la estrategia que tengan".



Respecto a la coalición que plantea la oposición con el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido de la Gente y Partido Independiente sostuvo que es "compleja" porque "son cinco partidos".

"En el período de la presidencia de Jorge Batlle (2000-2005) yo estaba en la Cámara de Diputados y vi el funcionamiento de una coalición, que era más sencilla porque era solo de dos partidos, y ni bien apareció un inconveniente que fue la crisis del 2002 se desarmó rápidamente", recordó.

"En ese momento el Frente Amplio fue quien le dio estabilidad al gobierno de Batlle", subrayó.

MÁS

Caso Manini Ríos

Lucía Topolansky aún no resolvió si votará el desafuero a Guido Manini Ríos. "Hasta que no vea el expediente no opino", valoró.



La vicepresidenta remarcó que "estudiar un expediente judicial no es una cosa de dos minutos".