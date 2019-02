Topolansky y los precandidatos: quién está “verde” y quién no sabe hablar con “paisanos”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Lucía Topolansky ya avisó que su esfuerzo en esta campaña estará enfocado en convertir en candidata a la presidencia a la exministra de Industria Carolina Cosse. Para ello, la ingeniera deberá vencer a sus tres contendientes dentro de la interna del oficialismo: Daniel Martínez, Mario Bergara, y Oscar Andrade.

En una entrevista con el semanario Crónicas que se publicó este viernes, la vicepresidenta Topolansky compartió qué opina acerca de los precandidatos del Frente Amplio (FA). “Los cuatro que están en carrera yo diría que son más montevideanos o menos conocidos que los candidatos que tuvo el Frente otras veces”, planteó.

“Daniel (Martínez) fue presidente de Ancap y ministro de Industria, entonces hay zonas rurales donde no me imagino la conexión, ojalá se dé”, agregó Topolansky acerca del actual intendente de Montevideo. Consultada acerca de qué “conexión” no visualiza, la vicepresidenta dijo: “La llegada de la forma de exponer de Daniel al paisano, al esquilador, que existe en Uruguay y que es la base de nuestra economía”.

En cambio, para la vicepresidenta a Cosse “la conocen un poco más porque la obra de la fibra óptica y todo lo que desarrolló desde Antel, fue pago a pago”. “Además “todas las repetidoras del Sodre que se pusieron con conexión de UTE, las conexiones que se hicieron por el Ceibal, le dieron una llegada mucho más universal, que se complementa con casi cinco años de Ministerio de Industria, donde ella se ha vinculado a la industria que está en Montevideo y también en el Interior”, complementó.

Cuando se le preguntó sobre las “debilidades” de la precandidata que apoya, la vicepresidenta dijo: “Ella se ha movido en un entorno que no es completamente universal. ¿Cómo le habla Carolina al paisano de Laureles? Es ahí donde nosotros tenemos que darle el aporte”.

A su vez, Topolansky dijo que su sector –el Movimiento de Participación Popular (MPP)- es señalado por no llevar “mucho los discursos feministas”, pero que puso “más mujeres en los cargos de más importancia, así que lo que importa son los hechos”.

A la hora de hablar de Bergara, Topolansky dijo que “tiene más dificultades de ser conocido porque en Montevideo vos parás a alguien y le preguntás quién es el presidente del Banco Central (cargo que desempeñaba antes de renunciar para hacer campaña), y seguramente te digan ‘ni idea’, y no porque sea una persona atrasada sino porque es el tipo de función”.



Finalmente, a los ojos de la vicepresidenta Andrade “desde el punto de vista de la oratoria es el mejor” de los cuatro precandidatos, pero “pertenece a un mundo mucho más limitado que es el sindical”, añadió. “Es un compañero que tiene muchísimas perspectivas de futuro pero todavía está verde”, remató.