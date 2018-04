Topolansky participó de acto en rechazo de prisión a Lula

La vicepresidenta Lucía Topolansky participó en un acto del Pit-Cnt en respaldo del expresidente brasileño Lula da Silva, en el que señaló que las fuerzas de izquierda deben estar "en estado de alerta" por su situación y dijo que se pregunta si se le entregaría el poder al Partido de los Trabajadores si, aun con otro candidato, triunfase en las elecciones de este año.

Topolansky comenzó su breve alocución justificando su presencia seguramente para evitar objeciones dada su actual posición institucional: "Compañeros, hoy de mañana estaba tomando mate escuchando el informativo y lo escuché a Marcelo (Abdala, secretario general del Pit-Cnt) convocando a una reunión y me sentí convocada como militante de izquierda. Por eso estoy acá. Las reacciones rápidas son importantísimas", dijo y generó aplausos de las 300 personas que estaban en el salón de actos de la central sindical.

"Un puñado de jueces lo culpan a Lula por presunción. Nosotros presumimos que Lula es inocente. Si las presunciones valen para un lado, pueden valer para el otro. Estamos de acuerdo con lo que se decía aquí, acá lo que está siendo atacado es la democracia en Brasil y en América Latina", sostuvo la vicepresidenta.

"Estamos en alerta y está bien. Tenemos confianza en la capacidad de resistencia del pueblo brasileño. (...) Y el despliegue militar previo, so pretexto de la inseguridad, eso lo recalcamos, el so pretexto de la inseguridad... esos militares amenazan de algún modo. Ayer a uno realmente le corría un escalofrío cuando escuchaba esas declaraciones (del comandante del Ejército brasileño Eduardo Vilas-Boas). (...) Esto tiene una orquestación que la vienen trabajando y en realidad le están cerrando el paso a la presidencia de Lula. Yo también preguntaba ayer a unos periodistas: ¿ y qué pasa si gana el PT igual? ¿Le darán el gobierno? Acá quedan miles de preguntas abiertas. Pero acá lo más importante es poder acompañar, solidariamente, porque la única lucha que se pierde, compañeros, es la que se abandona y acá nadie en América Latina abandonó la lucha, por más nubarrón que tengamos arriba", arengó la vicepresidenta.

En declaraciones posteriores, Topolansky opinó que la democracia brasileña "ha quedado golpeada". "Yo tengo 73 años. Recuerdo perfectamente el golpe de Estado en Brasil (en 1964) que fue el primero de la serie de golpes de Estado. Entonces abro los ojos", agregó. "Hay una cantidad de intereses que no toleran que en el caso de Brasil un metalúrgico, nacido en el "sertão", pueda ser presidente de la República otra vez más", señaló.

De todas formas, aclaró que "una cosa puede ser el avance leal, en regla, en democracia, de la derecha, porque en una democracia gana uno, gana otro o gana aquel de allá". "Otra cosa es cuando un proceso se ve viciado de determinados elementos que en Uruguay no están por ahora, por suerte, y ojalá no vengan nunca. (...) Uno se tiene que hacer todas las preguntas. Si al candidato que iba subiendo en las encuestas que podía llegar a ganar en prime-ra vuelta, lo sacan del ruedo pero su partido gana, la pregunta me la tengo que hacer, yo soy una militante política y me tengo que hacer una pregunta política", razonó. Y agregó que "Lula se siente no culpable, se siente inocente, entonces no hay ninguna razón para ir a entregarse". "Cuando alguien se siente culpable, va y se entrega. Eso pasa habitualmente", consideró.

La relación bilateral con Brasil a nivel de los gobiernos continuará porque "el pueblo brasileño no tiene la culpa de todo esto que está pasando", aclaró.

Para Pit-Cnt, temer es "abyecto" y "corrupto" El presidente del Pit-Cnt, Fernando Pereira, dijo que "en Brasil no va a poder definir el soberano porque la Justicia quiere definir por el soberano". El secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, consideró que "es realmente una infamia lo que está sucediendo" y llamó "abyecto y corrupto" al gobierno del actual presidente brasileño, Michel Temer, que impulsa una reforma laboral "que nos retrotrae a la esclavitud". Tras hacer una encendida defensa de la gestión de Lula, consideró que en Brasil hubo un golpe de Estado "al nuevo estilo".