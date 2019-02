Topolansky: “Me imagino esa banda presidencial en la señora”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Banderas del MPP y del Frente Amplio (FA), globos, sombrillas, reposeras y calor, mucho calor. Con ese entorno, algunas decenas de militantes -sobre todo mujeres- llegaron al Parque Rivera para escuchar a la precandidata del Frente Amplio Carolina Cosse, en un encuentro que se anunció como antesala del 8 de marzo.



La vicepresidenta Lucía Topolansky calentó motores y contó que hace algunos días le preguntaron qué sucede si el FA pierde la elección. “El único que pierde es quien abandona la lucha, así que en cualquier hipótesis nosotros vamos a estar”, respondió la senadora y sostuvo que el oficialismo “se juega la ropa en el mano a mano” con la gente. Y agregó: “Yo me estoy imaginando esa banda presidencial, en la señora”.

Para Topolansky, el próximo presidente debería ser alguien con visión de futuro: “Me consta que nuestra candidata es especialista en eso”, Invitó a los presentes a “seguir en esta ola de cambios” de la izquierda en Uruguay, “y no la ola de cambios de la derecha reaccionaria” en la región.

SU ABUELA.

“El feminismo es tirar abajo muros de miedo”, dijo Cosse. “Tenemos la fortuna de estar viendo y siendo protagonistas de aquellos grandes cambios por los que otras lucharon tanto”. Y entonces contó la historia de su abuela, “una mujer del campo”. Ella hizo solo hasta tercer año de escuela y “siempre le dio vergüenza eso”.



Muchos años después, Cosse era adolescente y tenía 14 años. Un día intentaba resolver un problema de matemática y no le salía. “Era la primera vez que me enfrentaba a una necesidad creativa matemática”, contó la exministra de Industria en el Parque Rivera. Su abuela la aconsejó. “Me dijo: ‘m’hijita, usted va a poder hacer lo que quiera’. Paré de llorar y al ratito me salió”, contó, con cierta emoción. “Eso que hizo mi abuela, es feminismo”, aseguró. “Ella intuía la importancia de tener participación en el futuro. Su única arma era el amor”, dijo.

Y después siguió con el tema. “¿Saben que es el feminismo para mi? Es convivencia”, respondió. “¿Por qué es tan importante que trabajemos por la igualdad? Porque donde haya un rincón de injusticia, la sociedad no va a estar sana”, sostuvo.