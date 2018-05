Topolansky: “Me equivoqué cuando dije que había visto el título universitario de Sendic”

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, afirmó que cometió un error cuando dijo que había tenido frente a sí documentos que probaban que el exvicepresidente, Raul Sendic, poseía una licenciatura en genética humana.



“Me equivoqué cuando dije que había visto el título universitario de Raúl Sendic”, dijo el miércoles en el programa Entrevista Capital emitido por TV Ciudad.



“Seguro cometí un error, porque me guié por papeles que él me dio. Pero me tiene sin cuidado eso. No me importa”, agregó la jerarca, según el extracto de la nota compartido por quien la entrevistó, el periodista Mariano López.

“Me equivoqué cuando dije que había visto el título universitario de Raúl Sendic. Seguro cometí un error, porque me guié por papeles que él me dio. Pero me tiene sin cuidado eso. No me importa”, dijo la vicepresidenta en Entrevista Capital de @TVCIUDADuy pic.twitter.com/b8bvdypim2 — Mariano López (@MarianoCuimbae) 24 de mayo de 2018

En febrero de 2016 el diario El Observador informó que el por entonces vicepresidente Sendic había admitido que no poseía el título en Genética Humana con el que hasta ese momento se lo había presentado.



Meses más tarde, en agosto de ese mismo año, Topolansky —en ese momento senadora— aseveró que ella había visto los papeles que daban cuenta de la actividad académica de Sendic. "Yo lo vi al título", dijo entrevistada por Julio Ríos en Punto Penal de Canal 10. Agregó, además, que la licenciatura era "en una cuestión biológica" y que ese "título cubano no está revalidado" en Uruguay.

En aquella oportunidad la legisladora dio un paso más y elaboró una teoría acerca de por qué se podría haber dado esa situación confusa respecto a los estudios del vicepresidente. "Los hijos de gente que estaba presa, de gente que fue muy perseguida en esos años, que Cuba amparó y les dio la oportunidad de estudiar, no estudiaban con el nombre de ellos por un problema de seguridad. Esa es una cosa que hoy parece estrafalaria, pero en esos años era así”, comentó.