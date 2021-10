Topolansky: Lacalle "ha tenido suerte" de que ministros cesados no "le encajaran un piñazo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La senadora frenteamplista Lucía Topolansky se refirió este viernes a los cinco ministros que asumieron el 1° de marzo y que ya no siguen en su cargo, y aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou "ha tenido suerte de que no le encajaron un piñazo". En esa misma línea consideró que algunos fueron cambiados "sin explicación".



"Se han cambiado ministros sin explicación. El cambio de (Pablo) Bartol y de (Carlos María) Uriarte… ir a una reunión y que te digan 'estás despedido' es tremendo. Ha tenido suerte de que no le encajaron un piñazo, porque es lo mínimo", dijo en entrevista con el Semanario Crónicas.



Y luego agregó: "Si vos vas a desarrollarle el plan de trabajo y el tipo te dice 'estás despedido, porque preciso a alguien más dinámico'… en realidad no nos enteramos nunca de las razones. Y no te digo solo los ministros, se cambiaron muchos cargos en un año y medio", consideró.



La senadora también aseguró que "lo único" que le queda claro es que el senador Guido Manini Ríos "fue más vivo que (Ernesto) Talvi" que "como jefe de un sector importante se tenía que haber quedado en el Senado y haber negociado desde ahí".



"Tener un líder fuerte entre los colorados hubiera sido distinto para el horizonte del Parlamento", afirmó.



Por otra parte, Topolansky sostuvo que le importaba "un bledo" que "el presidente haga surf, básquetbol o juegue al ping pong". "Es problema suyo, pero yo tengo claro que rebajó los salarios, el presupuesto, las jubilaciones, tenemos más asentamientos, hay gente comiendo en las ollas populares y están faltando medicamentos en la salud pública. Se ha vuelto más presidencialista que nunca el gobierno, por eso yo no comparto esta conducción", sentenció.

Otra cosa que no comparte, dijo, es que "prácticamente no funcione el Consejo de Ministros". "Él está obsesionado con estar presente, pero no ha estado en las ollas populares, donde duele. Es fantástico que le corte la cinta al shopping de Avenida Italia; lo tiene que hacer porque puede generar algún puesto de trabajo, pero tenemos una cantidad de ollas funcionando y esa es la imagen más dura de la pobreza", concluyó.