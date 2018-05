Topolansky sobre guerra narco: "El dueño de una boca gana entre $120 mil y $130 mil al mes"

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, dijo esta mañana que la guerra entre narcos "es un problema social muy profundo" en el que la consigna es "plata o plomo".

En diálogo con el programa Arriba Gente de Canal 10, Topolansky dijo que "el dueño de una boca gana entre $ 120.000 y $ 130.000 mensuales", por lo que "cuando se cierra una boca, pasan unos días, pero después la abre el tío", porque pasa a ser, "un negocio familiar".

RELACIONADAS “Hay un grado de violencia difícil de contener que no creo que tenga respuesta policial” By Alejandro Mendieta “Hay un grado de violencia difícil de contener que no creo que tenga respuesta policial” “Hay un grado de violencia difícil de contener que no creo que tenga respuesta policial” Homicidios: ajuste de tuercas By EL PAIS Homicidios: ajuste de tuercas Homicidios: ajuste de tuercas

Topolansky dijo que Uruguay no se puede comparar ni con Colombia ni con México en el tema del narcotráfico, pero que actualmente en el ambiente "la consigna es 'plata o plomo' y no hay lugar a nada. Son transformaciones que estamos viviendo".

En los últimos años el negocio del narcotráfico viene creciendo en Uruguay: en 2016, de acuerdo con datos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (Dgrtid), se incautó un total de 4.305 kilos de marihuana, 70% más que el año anterior.



El avance se evidencia al comparar esas cifras con las del año 2010, cuando se incautaron apenas 380 kilos.

El expresidente José Mujica y esposo de Topolansky dijo días atrás que “hay un grado de violencia difícil de contener que no creo que tenga respuesta policial” por lo que planteó que "si no hay un cambio cultural desde la base de la sociedad, las medidas represivas por si solas me parece que no alcanzan".