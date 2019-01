"Si un sindicalista, un ecologista o mongo hace una proclama a los gritos, no me gusta"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Lucía Topolansky habló esta mañana tras la manifestación que el pasado miércoles se realizó en Durazno, convocada por el movimiento Un Solo Uruguay y dijo que le "preocupa" el contenido de la proclama y criticó que el planteo sea "a los gritos".

En diálogo con Informativo Sarandí, la jerarca dijo que el gobierno escucha los reclamos del sector del agro y en algunos casos se atienden y en otros no, pero "dialoga hasta cuando se puede".



Topolansky sostuvo que desde la primera movilización, que fue el 23 de enero de 2018, "hubo un montón de reuniones" en las que se habló "y se hicieron medidas para los distintos sectores".

Dijo que entre el gobierno y el movimiento Un Solo Uruguay "hay una diferencia de visión" porque "no hay medidas únicas que contemplen a todos los sectores, porque todos tienen problemas distintos. Un dólar a $38 le puede servir a algunos y a otros como al sector de la granja, por ejemplo, no le sirve (...). Entonces ahí tuvimos un punto de diferencia. Nosotros tomamos un montón de medidas diferenciales en relación al sector del arroz, de los lácteos, los ganaderos, etc", señaló la vicepresidenta.

Topolansky criticó que en la proclama del acto del pasado miércoles se hablara de temas como el Código de Proceso Penal de manera "liviana": "No se puede poner en una proclama livianamente, así como las dudas, las sombras, que se echan sobre el Instituto de Estadística. Ahí hay algunas cosas que me preocupan", opinó.



Y dijo que también puede pasar esto "cuando la central obrera habla en su 1º de mayo o los grupos ecologistas, o que dicen ser ecologistas, tienen determinadas posturas. Uno lo que tiene que mirar los colectivos y tratar de administrar eso".



Topolansky agregó: "Me encantaría poderme sentar a trabajar en serio, pero no a los gritos. Por eso convoqué la otra vez", dijo.

"Si hay un sindicalista, o un ecologista o mongo que haga alguna proclama a los gritos no me gusta, porque es difícil trabajar así. Y Uruguay se había venido diferenciando en cierto modo por toda una cultura vieja que tiene que es producto nacional, no patrimonio de ningún partido. Y ahora parecería que dejamos de lado esa cultura y lo lamento, porque esa cultura nos ha servido para ser un diferencial", agregó.

Gobierno tomó una postura "racional" con Venezuela

Sobre la postura del gobierno uruguayo ante la situación que atrviesa Venezuela, Topolansky dijo: "Comparto la actitud que ha tomado mi gobierno, creo que es una postura completamente racional para evitar escenarios muy dolorosos que de pueden dar si no procedemos con mucha cautela"



"Es lo mejor, tratar de ir por el camino del diálogo en un punto en que la OEA, o las Naciones Unidas están divididas. exactamente lo que pasa, no sé si hay alguien que tiene toda la información", agregó.