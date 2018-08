Topolansky: "No se puede crear una candidatura en la clandestinidad"

“No se puede crear una candidatura en la clandestinidad”, dijo la vicepresidenta, Lucía Topolansky, este viernes durante una visita al departamento de Cerro Largo al ser consultada por los nombres que se perfilan de cara a las próximas elecciones. “Si bien la resolución para el Frente Amplio será tomada en los primeros días de diciembre cuando hagamos nuestro congreso, desde ya hay que saber quiénes son los pingos”, agregó.



“Yo comparto que las elecciones internas tengan varios candidatos porque eso hace que la ciudadanía participe más”, sostuvo Topolansky. La vicepresidenta señaló el ejemplo del Partido Nacional y elogió a la senadora Veronica Alonso. “El otro día el Partido Nacional presentó cinco candidatos, nosotros sabemos en realidad que de los cinco solamente dos están en las gateras, hay dos que son los ya conocidos y después viene en tercer lugar la senadora Alonso que es la que le viene comiendo los talones a estas dos opciones”, dijo. “Además es una mujer muy inteligente y con firmes posibilidades”, comentó Topolansky.



La vicepresidenta también analizó la interna del Partido Colorado, del que indicó: “ha tirado algunos nombres pero todavía no ha definido candidatos concretos, aunque ahora tiene en la cancha a uno de los políticos más hábiles que tiene el país, no es de mi palo pero lo respeto como político y es (Julio María) Sanguinetti”, indicó.



“Son los partidos pequeños los únicos que muchas veces no tienen la posibilidad de ofrecer distintos nombres por eso hay que valorar la multiplicidad, hay que aprovechar esta demanda de candidatos que son todas buenas personas”, añadió.

Por otra parte, la vicepresidenta subrayó que hay que mencionar nombres de posibles candidatos públicamente. “Está bien que hagan público quiénes aspiran ser candidatos, está bien que se converse, que la gente discuta, que se conozca la cara y las ideas, porque la política es razón pero al mismo tiempo es corazón”. Y agregó: “entonces debe haber una empatía entre el candidato y la gente, se debe generar esa confianza necesaria, y lo mismo pasa con los candidatos a alcalde y con los candidatos a la intendencia”, aseguró.



“Va a estar muy buena y entretenida la campaña política porque todos opinan sobre la conveniencia o no de uno u otro sea candidato”, remató la vicepresidenta.