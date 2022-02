Topolansky calificó de "caprichito" negativa de la oposición capitalina al préstamo del BID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Si le pusiera un adjetivo creo que es un caprichito, ni siquiera un capricho, que va contra la ciudadanía de Montevideo", apuntó la senadora y exvicepresidenta Lucía Topolansky contra los "multicolores" - oposición - por el préstamo del BID de US$ 70 millones para obras, que por el momento no cuenta con los votos necesarios.

En diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal), Topolansky fue consultada sobre si la negativa de los ediles a votar el prestamo no ha presionado para un diálogo que faltaba, y respondió: "Diálogo se dio. Nosotros con la bancada opositora, el presidente de la República casi no hemos tenido diálogo aunque alguna vez lo hemos pedido. No armamos berrinche, trabajamos políticamente. Por eso digo que es un caprichito. Van a madurar esos muchachos, pero bueno. Desgraciadamente pueden estar poniendo un obstáculo que perjudica".

Afirmó que este conflicto por el préstamo del BID tiene un "antecedente" en lo que fue la discusión por el fideicomiso de Canelones, que no contó con los votos suficientes. "Hubo un edil colorado que contó cómo habían sido las cosas y las órdenes que habían recibido. Todo extra Junta Departamental",



Consultada sobre si hubo presiones por fuera de la Junta, retrucó: "Es evidente que viene de la mano política". Y agregó: Ya en la campaña electoral hubo una consigna que levantó (Laura) Raffo que nunca la logré entender, pero ahora me cierra un poco que era: 'no se lo permito'".



Qué quería decir con eso? Que no iban a permitir algunas cosas que precisaban mayoría especial. Ahora me cierra, pero en aquél momento me pareció rara la frase pero no le dí mucha importancia".



"El BID es un banco internacional. Se podrá tener la opinión que se quiera, pero tienen un marco de negociación y seriedad y negociación determinado. En esas negociaciones estuvo la Intendencia, el Ministerio de Economía y Finanzas que pertenece a la misma coalición multicolor que pertenecen esos ediles. Que será que no le tienen confianza al MEF", lanzó.



Opinó que fue "bastante inexplicable" la reacción de la oposición. "Si tuviera la plata del mundo y podría sanear hasta el último domicilio del Uruguay aplaudo, pero no es esa la realidad", dijo en referencia al pedido de los ediles opositores de brindar más porcentaje del préstamo a saneamiento, que ahora está orientado más en limpieza. "El tema de la limpieza está relacionado al saneamiento", expresó.



"Si el préstamo no sale hay que informarle a la ciudadanía de Montevideo realmente lo que ha pasado y tratar de subsanar hasta donde se pueda", indicó.