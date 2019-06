Topolansky: "A calentar los motores porque la (elección) decisiva es el 27 de octubre"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta de la República, Lucía Topolansky, que participó este jueves en una jornada de distintas actividades políticas en apoyo a la lista 609 y a la precandidatura de Carolina Cosse en Salto, dijo que el programa de gobierno del Frente Amplio está pronto desde diciembre e impreso “blanco sobre negro”.

Topolansky indicó que ese va a ser el programa de gobierno del Frente sea cual sea el resultado que se de luego de las elecciones internas del próximo 30 de junio.



“Digo esto que es un diferencial con los otros partidos grandes, porque cada candidato tiene un programa y después de la interna van a tener que armar un programa, no tienen la certeza que da la situación de nuestra fuerza política”, indicó.



Topolasky llegó a Salto y aclaró que lo hizo en un vehículo propiedad del MPP y que no utilizó el auto oficial “por las dudas”. Además explicó por qué apoya a Cosse y reivindicó el papel de la mujer para que llegue a la presidencia de la República en un momento tan especial para el país.

La vicepresidenta dijo que la principal política social es el trabajo, “y si bien el Frente Amplio a lo largo de sus quince años creó 300.000 puestos de trabajo y perdió cincuenta mil, el saldo es positivo".



"Nos preocupa esa cifra y tenemos la particularidad de los dos vecinos (Argentina y Brasil) que a la vez están mal y eso hace mucho que no se daba y de alguna forma nos recostábamos para un lado o para el otro. Además está esa guerra comercial entre China y Estados Unidos que también nos pega, por decir algunos de los titulares. Tenemos que navegar en esas aguas tormentosas”, señaló sobre la situación laboral y de la economía.



Por otra parte justificó la realidad del desempleo con el impacto de la tecnología en el mundo del trabajo que es un factor que genera a la gente “mucha incertidumbre”, apuntando que en ese aspecto Cosse tiene absolutamente claras las transformaciones y las capacitaciones que hay que hacer en el mundo del trabajo “para que no nos quede gente por el camino”.



Topolansky dijo que el apoyo a Cosse se basó en su visión de futuro tecnológico y de desarrollo de la obra pública una vez escuchado a los cuatro postulantes. “El 25 de Agosto de 2025 cumplimos 200 años de la Declaratoria de la Independencia. ¿Por qué no podemos llegar a esa fecha con que la presidencia la haya ocupado una mujer? ¿Estamos tan atrasados? Siempre fuimos vanguardia los uruguayos, primer lugar en donde se dio el voto y lo demostró en la conducción de Antel”, dijo en relación al apoyo del MPP a Cosse y motivo de la visita política a Salto para apoyarla.



“Era difícil de elegir porque los cuatro candidatos son nuestros, ese es el dilema del Frente Amplio y nosotros elegimos esto y a calentar los motores porque la decisiva es el 27 de octubre y no se termina porque estamos pensando que vamos por la presidencia, un cuarto gobierno y en mayo vamos por las 19 intendencias del país”, enfatizó Topolansky.